To blev såret: Syv personer anholdt efter slagsmål og påkørsler i Aarhus

To personer blev natten til mandag lettere såret af stikvåben ved en episode på Dortesvej i Brabrand, Aarhus.

Politiet efterlyser nu vidner, der har observeret et større slagsmål mellem flere personer på stedet.

Kort efter kl. 1 fik politiet anmeldelser om skud og slagsmål i Brabrand, hvor en patrulje standsede en bil med fire mistænkelige personer, som alle blev anholdt. Der blev fundet flere stikvåben i bilen.

På Dortesvej stod fire biler, der var kørt ind i hinanden.

Politiet mener, at flere personer bevidst har påkørt hinanden i forbindelse med en konflikt. Efterfølgende opstod der slagsmål mellem personerne, formoder politiet, der nu er ved at undersøge, om der er blevet skudt under sammenstødet.

De i alt syv personer, der foreløbig er anholdt, er alle mænd fra Aarhus. De er bl.a. sigtet for grov vold. Den ene sårede er blevet stukket i ballen, mens en anden har fået skader ved knæet.

»Vi er stadig i fuld gang med efterforskningen for at stykke hændelsesforløb og motiv sammen. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der ligger bag opgøret. Vi vil meget gerne høre fra vidner, der har set episoden eller personer med mistænkelig adfærd på Dortesvej i nat,« siger vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114, hvis man har viden om sagen.