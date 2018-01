22-årig fængslet i sag om hæleri af designermøbler for over en million

Æg, kogler og talrige andre designervarer.

Det er udnyttet af politiets ransagning på en række adresser i Aarhus, hvor Østjyllands Politi gennem længere tid har efterforsket en sag om organiseret tyveri og hæleri af dyre møbler og lamper.

Torsdag blev en 22-årig mand varetægtsfængslet efter at have bekendt, at han havde begået hæleri ved at sælge stjålne designermøbler for over 1 mio. kr.

Designermøbler eller smykker: Dækker din forsikring?

Tre andre personer er sigtet i sagen. De i alt fire mistænkte - to mænd og to kvinder fra Aarhus - blev anholdt den 24. januar, men er siden blevet løsladt.

De nægter sig skyldige.

Den 22-årige, der nu er blevet fængslet, beskrives som den formodede hovedmand i sagen.

Grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre, og politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at komme med flere kommentarer til sagen.