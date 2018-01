Usædvanlig svindelsag: Iraker snød den danske statskasse, mens han boede i England

Tiltalen var den samme som i byretten, men udfaldet blev helt anderledes, da Vestre Landsret i Aarhus torsdag afsagde dom over den 47-årige iraker, Esam Sama Rustum.

Manden blev idømt halvandet års ubetinget fængsel af landsretten, der fandt ham skyldig i samtlige af anklagemyndighedens rejste forhold. Han blev således dømt for socialt bedrageri for 941.836 kr. ved gennem knap fem år at have boet i England og udlejet sin lejlighed i Aarhus V uden at fortælle det til de danske myndigheder, så han kunne få udbetalt førtidspension og boligstøtte.

Det ville have været en social katastrofe, hvis han var blevet udvist. Jan Schneider, forsvarer for bedrageridømt Det ville have været en social katastrofe, hvis han var blevet udvist.

Den 47-årige mand blev desuden fundet skyldig i vold og trusler mod en ekskone samt flugt fra politiet under en anholdelse. I byretten i august blev han kun dømt for flugten. Den 47-årige blev i landsretten også udvist af Danmark, men den del af dommen blev gjort betinget.

JP Aarhus fulgte den usædvanlige sag, da den blev rullet op i byretten. Her kom det frem, at politiet i Aarhus i juni 2015 modtog et anonymt brev, der var stemplet i England. Brevet beskrev, at den i dag 47-årige iraker tilsyneladende systematisk snød systemerne i både Danmark og England. Her optrådte han under to forskellige navne og havde fået asyl og pas i begge lande, hvor han også kunne modtage sociale ydelser.

Over for politiet havde den 47-åriges ekskone bekræftet oplysningerne i brevet. Lige som hun under en afhøring havde fortalt, at hendes tidligere mand skulle være rejst til England i bagagerummet af en bil. Desuden skulle eksmanden have snydt myndighederne ved, at en medgerningsmand holdt øje med den 47-åriges post til bopælen i Aarhus V og adviserede ham i England, når han skulle til møde hos socialforvaltningen i Aarhus.

Ekskones forklaringer

Op til byrettens behandling af sagen ændrede ekskonen forklaring – det var få måneder efter, at hun ifølge anklageskriftet var blevet truet med en 15-20 cm lang kniv af sin tidligere mand, der også skulle have væltet hende omkuld og slået eller sparket hende flere gange i hovedet.

Da hun vidnede i byretten, havde hun svært ved huske noget, men forklarede sin kursændring med, at hendes daværende kæreste hadede den 47-årige og havde presset hende til at komme med historien mod eksmanden. Således lagde byretten slet ikke vægt på hendes forklaring.

Desuden fandt to af tre af byrettens medlemmer det ikke bevist, at irakeren havde forbrudt sig mod reglerne om ophold i udlandet. De havde lagt vægt på, at ingen af anklagerens fremlagte kontooplysninger bekræftede længere udlandsophold, og at den tiltaltes forklaring om, at der kun var tale om besøg i England og andre steder, ikke var blevet modbevist. Heller ikke forklaringer fra naboer om, at der boede andre i irakerens lejlighed i Aarhus V vægtede nok som bevis til at kunne dømme ham.

Men landsretten så altså anderledes på sagen med torsdagens dom, der er kulminationen på tre retsdage.

Senioranklager Mette Bøgelund Hansen fra Statsadvokaten i Viborg havde torsdag endnu ikke set rettens skriftlige begrundelser, men hæfter sig ved, at dommeren under domsafsigelsen lagde vægt på, at han var rejst til England, hvor han opholdt sig.

»Dermed havde han ikke længere fast bopæl i Danmark, og det er en betingelse for at få pension og boligstøtte. Det burde han vide og have oplyst til myndighederne,« siger anklageren, der gik efter to års fængsel og ubetinget udvisning, men er tilfreds med dommen.

Lykkelig for at blive

Det er den dømtes forsvarer, Jan Schneider, også. Især, fordi hans klient ikke skal sendes ud af landet:

»Han har været i Danmark siden 1991, og han har to børn, som han er eneforsørger af, så det ville have været en social katastrofe, hvis han var blevet udvist,« siger han og tilføjer, at Esam Sama Rustum også er »lykkelig for« at få lov til at blive i Danmark.

Han har allerede afsonet knap fem måneder af sin fængselsstraf, og forsvareren vil kæmpe for, at de resterende måneder af straffen kan kan udstås med fodlænke.

Jan Schneider hæfter sig ved, at både anklagemyndigheden og Udbetaling Danmark, der har ansvaret for at kontrollere udbetalte ydelser til borgere, ikke har haft styr på pensionsreglerne.

»Det er ærgerligt, at man skal fare frem over for folk, når reglerne er så komplicerede,« siger forsvareren.

Den 47-årige blev i 2003 idømt tre års fængsel i en af de mest omfattende sager om dankortsvindel – for omkring 2,5 mio. kr. Sammen med to andre mænd havde han indrettet et sindrigt system med et skjult kamera i en grillbar i Aarhus, hvor kunder, der betalte med kort, fik afluret deres pinkoder og kopieret kortets magnetstrimmel i et baglokale i butikken.