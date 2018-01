Ung mand spadserede forbi politibil med stjålen blandemaskine

En 25-årig mand fik sig en overraskelse, da han i nat gik med en blandemaskine.

Natten til tirsdag kL. 00.20 så to betjente i en patruljebil manden komme gående over krydset Søren Frichs Vej/Viby Ringvej med blandemaskinen.

Da manden opdagede, at han gik ud foran en politibil, slap han maskinen og stak i løb. Det samme gjorde en anden mand, der befandt sig et stykke væk.

Betjentene løb efter mændene, og det lykkedes dem kort efter at fange den ene, en 25-årig mand fra Tilst.

Det viste sig, at blandemaskinen stammede fra XL Byg på Åbyvej.

Her havde gerningsmændene klippet hul i hegnet for at komme ind på pladsen. Uden for hegnet stod en anden maskine, de havde trukket ud, men ikke fået med sig.

Den 25-årige mand blev sigtet for tyveri.