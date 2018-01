Aarhusianer instruerede voldtægt af barn via internettet

En 30-årig mand fra Egå blev torsdag i retten i Aarhus i en tilståelsessag idømt fire års fængsel for at have bestilt og instrueret et seksuelt overgreb på en 4-årig pige via internettet. Overgrebet fandt sted den 4. juli sidste år.

Her sad den 30-årige foran sin computer i sit hjem og fik mod en betaling på 35 dollars en israelsk mand til voldtage vedkommendes datter, mens den 30-årige dansker fulgte med og instruerede via Skype. Desuden blev han dømt for besiddelse af børneporno, da politiet fandt flere billeder og videoer med børnepornografisk materiale på hans computer.

Det var Interpol, der først gjorde dansk politi opmærksom på den 30-årige. Østjyllands Politi begyndte herefter at efterforske sagen og anholdt den 27. juli manden i hans hjem og ransagede hans bolig. Her fandt de livestreamingen af voldtægten i Israel, som den 30-årige havde gemt på sin computer.

Anklager Rosa Pape, Østjyllands Politi er tilfreds med dommen.

»Denne sag viser, at man ikke er mindre skyldig i et seksuelt overgreb, selvom man sidder bag en skærm og køber det over nettet. Samtidigt er den et eksempel på, hvor værdifuldt det internationale politisamarbejde er, når den her type sager skal opklares,« siger Rosa Pape.

Den israelske mand blev i Israel idømt 20 års fængsel for overgrebet på sin datter.