Fejlslagent indbrud: Borger overraskede tyv og blev truet på livet med pistol

En 27-årig mand forsøgte tirsdag over middag at bryde ind på en adresse på Pottemagertoften i Højbjerg.

I den forbindelse blev han dog overrasket af en borger, oplyser Østjyllands Politi.

Den 27-årige reagerede angiveligt ved at true borgeren på livet med en pistol, hvorefter han forsvandt fra stedet.

Kort tid efter det fejlslagne indbrudsforsøg fik en politipatrulje øje på den 27-årige i nærheden af adressen i Højbjerg.

I bukselinningen havde han ifølge politiet en hardball-pistol. Han nægtede imidlertid at have noget at gøre med indbruddet.

Manden blev dog alligevel anholdt og sigtet for forsøg på indbrud og for at have fremført trusler på livet.

Han er onsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten af Aarhus. Udfaldet af dette forhør er endnu uvist.