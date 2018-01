Mistanke om våbenbesiddelse førte til biljagt og spærret motorvej

Mandag eftermiddag var dele af Østjyske Motorvej omkring Aarhus i perioder spærret.

Det skyldtes, at politiet havde brug for at undersøge »et muligt kriminelt forhold«, efter en politipatrulje havde jagtet en bil fra Viby til Tilst.

»Vi blev ved middagstid gjort bekendt med, at en person måske var i besiddelse af nogle våben,« fortæller vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi.

Det var i forbindelse med biljagten på motorvejen, at man formoder, at et eller flere våben er blevet kastet ud fra den eftersøgte bil.

Da politiet lykkedes med at standse bilen, blev to unge mænd på henholdvis 19 og 20 år anholdt. De sad begge i den pågældende bil.

Det er mandag eftermiddag uvist, om politiet i forbindelse med undersøgelsen fandt våben eller andre genstande, der kan knyttes til sagen.

Undersøgelsen medførte, at motorvejen var lukket for trafik i nordgående retning i korte intervaller af ca. 15 minutters varighed. Motorvejen blev atter åbnet for trafik omkring klokken 15.00.