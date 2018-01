133 aarhusianere havde indbrud mellem jul og nytår

Færre østjyder havde i år ubudne gæster i dagene mellem jul og nytår end sidste år.

Det viser en opgørelse fra Østjyllands Politi.

Samlet er der blevet anmeldt 164 indbrud i Østjylland mod 187 i 2016. Det er et fald på 10 pct. og det laveste antal i fem år.

Indbrud Indbrud mellem den 20. december og 3. januar: Aarhus: 133

Randesr: 18

Norddjurs: 4

Syddjurs: 3

Favrskov: 6

Odder: 0

Samsø: 0 Kilde: Østjyllands Politi

»Det er svært at sige, hvad årsagen til faldet præcist kan være. Det er et område, vi har stort fokus på, både ved at være på gader og stræder med gode råd til borgerne og med ekstra patruljering i de områder, som har været særligt plaget af indbrud. Det vil vi også arbejde målrettet med i 2018, for vi ser helst, at tallene kommer endnu længere ned,« siger vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard, Østjyllands Politi.

Det er lykkedes politiet at få fat i flere af de langfingrede i december. Bl.a. fangede man to tyve, vis skosåler matchede nogle spor, der var blevet efterladt i sneen efter et indbrudsforsøg i Randers.

I Aarhus Kommune blev der anmeldt 133 indbrud mellem den 20. december og den 3. januar. Det er 13 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var det laveste siden 2013.

»Rigtig mange østjyder er blevet bedre til at sikre deres hjem. Både ved at alliere sig med naboen via nabohjælp og ved at sikre huset med de teknologiske remedier, man kan få i dag. Så det er i høj grad også borgernes egen fortjeneste, at antallet af indbrud er for nedadgående,« siger Carsten Kousgaard.