Tricktyve snød ældre kvinder - udgav sig for at være varmemester og niece

To ældre kvinder fra Aarhus er i løbet af de seneste dage blevet udsat for tricktyveri, da de henholdsvis blev snydt over telefonen og i sit eget hjem.

En 91-årig kvinde lukkede søndag formiddag klokken 10 en mand ind, der udgav sig for at være ejendommens varmemester.

Manden havde ringet på kvindens dør og fortalt, at han skulle se på vandhanen, hvilket fik hende til at lukke ham ind i sin lejlighed.

Først gik han ud i køkkenet, hvorefter han fortsatte ind i soveværelset, inden han vendte tilbage til køkkenet og fortalte, at han ville komme igen senere på dagen.

Da han havde forladt lejligheden, opdagede kvinden, at hendes taske manglede i soveværelset.

Der er ikke noget signalement af manden, men Østjyllands Politi ønsker at høre fra borgere, der kan have set noget mistænkeligt i området.

Dagen efter - mandag - blev en 78-årig kvinde fra Aarhus V ringet op af en kvinde mellem klokken 19 og 19.30.

Kvinden i telefonen fortalte, at hun var den 78-åriges niece, og at hun havde brug for at få nogle penge hurtigt.

Den ældre kvinde var overbevist om, at hun talte med hendes niece, og da en person kort efter kom til hendes lejlighed, gav hun personen et større pengebeløb.

Da den 78-årige kvinde senere talte med sin datter, blev hun opmærksom på, at der sandsynligvis var tale om et tricktyveri.

Politiet undersøger nu sagen.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.