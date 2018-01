Tredje gang var ikke lykkens gang: Mand havde usædvanligt travlt med at stjæle biler

Søndag havde en 37-årig mand usædvanligt travlt med at stjæle flere biler, oplyser Østjyllands Politi.

Da han klokken 20.50 gjorde endnu et forsøg på Sejrøgade i Aarhus, blev han imidlertid taget på fersk gerning.

Det var en borger, som sammen med nogle venner havde set, at den 37-årige var i gang med at stjæle borgerens bil, der kortvarigt holdt i tomgang.

Den 37-årige så sit snit og hoppede ind bag rattet. Han blev dog hevet ud af bilen, i det han skulle til at køre fra stedet.

Efterfølgende stak han af, men blev kort tid efter fundet af den politipatrulje, som var nået frem til stedet. Ud fra vidners forklaringer blev han anholdt.

Det viste sig under afhøring af manden, at han havde startet med at stjæle en bil i Thisted, som han var kørt til tankstationen ved Ejer Bavnehøj med.

Herfra havde han stjålet en anden bil, der holdt med nøglerne i. I den kørte han til Dokk1 i Aarhus, hvor han efterlod den, før han satte kursen mod Sejrøgade.

Ved visitering af den 37-årige blev der desuden fundet en æske chokolade, som manden erkendte var tyvekoster.

Så udover to biltyverier samt et forsøg på biltyveri, blev manden også sigtet for butikstyveri.