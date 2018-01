Broccoli, boxershorts og to højrestøvler: 40-årig snuppet med særprægede tyvekoster

Natten til mandag blev en 40-årig mand tilbageholdt i Netto på Skt. Knuds Torv i Aarhus.

Via videoovervågning havde en vagt set manden stikke flere varer ind under jakken.

Og da den 40-årige gik mod udgangen uden at have i sinde at betale for varerne, blev han tilbageholdt af vagten.

Da politiet nåede frem til stedet, viste det sig, at manden havde tiltusket sig nogle særprægede tyvekoster.

Betjentene fandt bl.a. tre pakker boxershorts, en hårtrimmer samt et broccoli, som altsammen stammede fra Netto-butikken.

Derudover fandt man på manden to nye støvler med prismærke. Pudsigt er det, at der var tale om to højrestøvler i forskellige størrelser.

Den 40-årige erkendte tyveriet. Men ifølge Østjyllands Politi nægtede han at have stjålet støvlerne. De var købt som en gave til hans ekskæreste, forklarede han.

Forklaringen godtog betjentene dog ikke, og den 40-årige blev derfor sigtet for tyveri af de forskellige genstande - herunder støvlerne.