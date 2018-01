To mænd, der er tilknyttet banden Loyal To Familia, søgte at komme i besiddelse af to skydevåben ved Familieskolen i Tilst sidste sommer.

Det har et enigt nævningeting ved Retten i Aarhus mandag afgjort.

De to mænd på henholdsvis 23 og 28 år havde ifølge rettens vurdering til hensigt at hente en revolver og en pistol med fire patroner, som var gemt i en tagrende ved institutionen.

Men de blev snydt. Politiet havde fået et anonymt tip om, at de to mænd var på vej, og ordensmagten havde fjernet skydevåben og ammunition og i stedet lagt en hæftemaskine.

Samtidig havde politiet opsat overvågningsudstyr, så man efterfølgende kunne finde frem til de to mænd.

De to mænd har nægtet sig skyldige. De var på udkig efter noget hash, ikke skydevåben, har de hævdet.

Hændelsen fandt sted 7. juli sidste år. Kort forinden var loven blevet skærpet.

Dels blev minimumsstraffen for besiddelse af skydevåben hævet fra fængsel i et år til to år.

Dels kan straffen fordobles i forhold til det normale i sager om farlige våben, hvis forbrydelsen indgår i en voldelig konflikt mellem eksempelvis bander.

Det er politiets opfattelse, at de erklærede bandemedlemmer skulle bruge revolveren og pistolen som led i den verserende konflikt med Brabrandgruppen.

En konflikt, der for alvor blussede op før sommer sidste år, og som i flere tilfælde førte til skudepisoder og voldelige konfrontationer.

Anklager Lars Petersen kræver, at de to mænd idømmes hver seks års fængsel og efterfølgende udvisning til Afghanistan, hvor de stammer fra.

- Det er meget alvorligt med skydevåben på et offentligt sted midt i en bandekonflikt, siger han.

Anklageren ser ikke nogen formildende omstændighed i, at det ikke lykkedes de to mænd at få fingre i de to våben.

- Det var kun takket været politiet, at de to mænds plan ikke blev fuldbyrdet, siger han.

De tiltalte har boet i Danmark i hovedparten af deres liv. De kom hertil som teenagere sammen med deres forældre og søskende.

Det er kun anden gang, at grebet med at fordoble straffen som følge af våbenbesiddelse under en igangværende bandekonflikt kan komme på tale.

I december faldt der dom i en lignende sag i København. Her fik et medlem af banden Brothas tre år og 11 måneders fængsel, fordi han natten til 31. juli blev taget med en skarpladt pistol i Mjølnerparken.

Retten i Aarhus ventes at udmåle straffen til de to mænd senere i dag.