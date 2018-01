26 sigtet efter traﬁkrazzia i Aarhus Vest

Færdsel: Østjyllands Politi lavede torsdag en såkaldt færdselsindsats på flere strækninger i Aarhus Vest. Det førte til, at 26 personer blev sigtet for i alt 37 forseelser. Blandt forseelserne kunne politiet se en bilist køre over for rødt to gange på Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Forseelserne skete, mens der lå en videobil umiddelbart bagved, som standsede bilisten. Politiet kunne konstatere, at han udover at være frakendt førerretten ligeledes var narkopåvirket. Østjyllands Politi så en anden trafikant, der kørte på Viborgvej i Tilst med 124 km/t. mod de tilladte 70 km/t. Desuden valgte han to gange at foretage ulovlige overhalinger, mens der lå en videobil bag ved ham, som derefter standsede ham. En betinget frakendelse, to klip i kørekortet samt en bøde på 8.000 kr. var prisen for trafikantens forseelser. I alt var der 17 hastighedssager, hvoraf tre var så grove, at de gav en betinget frakendelse af førerretten. Otte personer kørte over for rødt lys, tre overhalede ulovligt, to var frakendt førerretten, og flere talte i mobiltelefon og kørte uden sele.