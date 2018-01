Politiet til bilister i farligt kryds: »Det er ikke for sjov, vi hiver skrappe sanktioner op af lommen«

Trods opsættelse af betonklodser og skilting på stedet er der fortsat mange bilister, der overtræder færdselsreglerne i krydset ved Mindet nær Dokk1.

Det oplyser politikommissær Lars Bisgaard fra Østjyllands Politis færdselsafdeling til Lokalavisen.

Den 21. december blev der i forbindelse med åbningen af letbanen spærret for højresving fra Dokk1 ved hjælp af betonklodser i et forsøg på at dæmme op for konflikter mellem biler og letbane på stedet.

Men til politiets store forundring er der stadig adskillige eksempler på, at bilisterne ikke respekterer afspærringen og skiltningen på stedet.

»Vi appellerer til, at folk overholder færdselsreglerne. Det er ikke for sjov, vi hiver skrappe sanktioner op af lommen. Hvis nu letbanen kommer, og halvdelen står op, er der nok mange, der vælter og kommer slemt til skade, hvis toget må blokere bremserne,« siger Lars Bisgaard til Lokalavisen.

Video: Aarhus tvunget til at ændre farligt letbanekryds

Ifølge politikommissæren er der tale om bevidste handlinger fra bilisternes side.

Derfor har man hos politiet set sig nødsaget til at skærpe sanktionen ved at give betinget frakendelse af førerretten, hvis man ikke følger reglerne i krydset, skriver Lokalavisen.

Også i fremtiden vil Østjyllands Politi lave intensive kontroller på stedet - døgnet rundt.

Der er desuden også problemer med trafikanter, som kommer fra Europaplads og fortsætter lige over i det farlige letbanekryds, selvom de egentlig kun må dreje til venstre.

Driftsselskabet bag Aarhus Letbane, Keolis, har i de seneste måneder, hvor der blev kørt testkørsel, konstateret 22 såkaldte nærved hændelser – altså hændelser hvor letbane og biler har været tæt på at påkøre hinanden, fordi bilister kører ulovligt igennem krydset ved Mindet, for at komme fra Sydhavnsgade til Europaplads.