Bevidst påkørsel og skud i Aarhus

Politiet var onsdag massivt til stede i krydset Hasle Ringvej/Herredsvej i det vestlige Aarhus.

Her kom en 23-årig mand alvorligt til skade og brækkede bl.a. flere ribben og punkterede lungerne i det, der ifølge Østjyllands Politi formentligt var en bevidst påkørsel. Der blev desuden fundet patroner på vejen, og vidner fortæller, at der er blevet affyret skud på stedet. Den 23-årige tilskadekomne, der er kendt af politiet, kom kørende på sin scooter ad Herredsvej omkring kl. 19.46, da påkørslen skete. Manden meldes torsdag morgen uden for livsfare.

»Vores fund og afhøringer tyder på, at der har været affyret flere skud, og at den 23-årige bevidst blev skadet. Vores vurdering er, at der er tale om et internt opgør mellem to grupperinger, men vi er fortsat i gang med at klarlægge de nærmere omstændigheder,« siger politiinspektør René Raffo, Østjyllands Politi.

Efter episoden blev Hasle Ringvej afspærret i en periode, mens politiet arbejdede på stedet. Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der har set episoden omkring Hasle Ringvej/Herredsvej eller har set hasarderet kørsel på Ringvejen onsdag aften. Oplysninger kan gives til politiet på tlf. 114.