Pomfritter startede brand i lejlighed

En 22-årig kvinde var uheldig med madlavningen, da hun natten til tirsdag gav sig til at lave pomfritter på sit komfur i hjemmet på Gudrunsvej i Brabrand, Aarhus.

Projektet startede nemlig en brand, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Uheldet skete omkring kl. 00.55, da der opstod flammer i olien i gryden på komfuret.

Kvinden forsøgte at slukke ilden ved at hælde vand på flammerne, men dette forårsagede en mindre eksplosion, som fik ilden til at brede sig yderligere.

Den 22-årige og hendes 19-årige bror forlod lejligheden og fik alarmeret opgangens øvrige beboere samt brandvæsnet, der fik styr på flammerne.

Ilden har dog gjort så stor skade på lejligheden, at den nu er ubeboelig, og beboerne har måttet genhuses, oplyser politiet.