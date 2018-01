Politiet efterlyser vidner: 27-årig blev sparket og trampet i hovedet under slagsmål

Fejringen af det nye år endte med en tur på skadestuen for en 27-årig mand.

Ifølge Østjyllands Politi var han natten til mandag omkring klokken 02.30 involveret i et slagsmål mellem fem til seks personer på Nørregade i Aarhus.

I den forbindelse snublede den 27-årige. Mens han lå på jorden blev han ifølge politiet både sparket og trampet i hovedet af en ukendt gerningsmand.

Det resulterede i, at den 27-årige blev bevidstløs og bragt til skadestuen. Her kunne det konstateres, at han bl.a. havde pådraget sig kraniebrud.

Østjyllands Politi oplyser mandag morgen, at den 27-årige mand er uden for livsfare.

Politikredsen vil gerne i kontakt med personer, som overværede overfaldet, eller som har oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.