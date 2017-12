19-årig påkørte vejskilt og butikscenter - uden kørekort og i påvirket tilstand

En 19-årig mand fra Aarhus var natten til søndag i søgelyset hos en politipatrulje.

Patruljen blev opmærksomme på den unge bilist på Paludan-Müllers Vej og ville have ham til at holde ind til siden. Det ønskede den 19-årige imidlertid ikke.

Han kørte derfor videre og kørte kort tid efter galt i krydset Nordre Ringgade/Aldersrovej. Her påkørte han et vejskilt, før han kørte ind i en af Trøjborg Centrets mure.

»Der skete materiel skade og en mindre personskade,« oplyser Østjyllands Politi i dets seneste døgnrapport.

Den 19-årige blev klokken 00.45 anholdt og sigtet for en række overtrædelser herunder kørsel uden førerret, kørsel i påvirket tilstand og for at have forvoldt fare for andre bilister.

Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med bilister, som kom i fare pga. den 19-åriges kørsel. Politikredsen kan kontaktes på tlf. 114.