32-årig gik ud med skrald og blev røvet med kniv

Da en 32-årig mand fredag morgen kl. 04.25 ville smide noget affald i affaldscontainerne på Dortesvej i Brabrand, kom tre unge mænd imod ham og spurgte, hvad klokken var.

Da han skulle til at svare, hev den en af mændene en kniv frem og sagde, at det ikke var for sjov.

Herefter truede de den 32-årige mand til at udlevere sin pung og telefon. Det samme gjorde gerningsmændende mod en cyklist, der tilfældigvis kom cyklende forbi.

Da der kort tid efter kom en bil og parkerede i nærheden, blev de tre gerningsmænd skræmt væk. Inden flugten afleverede de pung og telefon tilbage til den 32-årige.

De tre mænd beskrives som:

A:

Mand

Afrikansk udseende.

17-20 år.

170-180 cm.

Spinkel af bygning.

Sort i huden.

Talte dansk med accent.

Iført hvid tynd trøje med sort hætte.

B:

Mand.

Afrikansk udseende.

17-20 år.

180-185 cm.

Spinkel af bygning.

Sort i huden.

Talte dansk.

Iført mørkt tøj.

C:

Mand.

Afrikansk udseende.

17-20 år.

170-180 cm.

Spinkel af bygning.

Sort i huden.

Talte dansk.

Iført mørkt tøj.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der kan havde været vidner til episoden eller set gerningsmændene i området, på 114.