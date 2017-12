"Russerpose" forhindrede ikke tyv i at blive anholdt

Torsdag eftermiddag blev personalet i Magasin opmærksomme på en 24-årig mand, da de på overvågningen havde set ham putte en række varer ned i sin taske.

Han blev tilbageholdt, indtil politiet kom.

Ved nærmere undersøgelse viste mandens taske sig at være en såkaldt "russerpose "- en hjemmelavet tyveritaske, der er beklædt med et materiale, som forhindrer, at butiksalarmer går i gang.

I posen var flere designerboksershorts fra butikken med en samlet værdi på 1.840 kr.

Den 24-årige mand blev anholdt kl. 13.38 og sigtet for tyveriet, som han erkendte.

Han blev løsladt igen kl. 19.04.