21-årig mand varetægtsfængslet for røveri i pirattaxa

En 21-årig mand er blevet anholdt for et røveri begået i en pirattaxa.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Røveriet blev begået tilbage i juli i Aarhus mod en 20-årig mand, og tre mænd har tidligere været anholdt i samme sag. Den 21-årig blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet indtil 12. januar.

To mænd fængslet for røveri mod kunde i pirattaxa

Politiet har tidligere advaret mod, at man benytter sig af pirattaxaer, da der har været flere tilfælde af tyveri og røveri i disse.

»Østjyllands Politi opfordrer til, at borgere holder sig fra at køre med pirattaxaer. Ikke alene er det ulovligt at bedrive erhverv på pirattaxakørsel, det ses også jævnligt, at ordningen bruges til at begå kriminalitet mod de personer, som tager imod et lift. Så find en alternativ måde at komme hjem på,« lød det tidligere på måneden fra politiet.