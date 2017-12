Spøgelsesbilist forårsagede uheld på Østjyske Motorvej

En 73-årig dement mand kørte onsdag morgen i den forkerte retning på Østjyske Motorvej.

Manden kørte fra sit hjem syd for Odder og kom et ukendt sted ned på motorvejen. Her kørte han i sydgående retning i det nordgående spor. Omkring "firkløverkrydset", hvor Herningmotorvejen og Østjyske Motorvej flettes sammen, blev en 44-årig kvindelig bilist kl. 7.30 nødt til at undvige og dreje hårdt til siden, og hendes bil væltede i rabatten.

Kvinden blev kørt til hospitalet til observation, men hun var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade.

Længere fremme på motorvejen fik en lastbil den 73-årige mand til at vende bilen den rette vej, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport. Imens fik politiet telefonisk kontakt med den 73-årige, der var forvirret.

Han kørte af motorvejen, men da han ikke kunne sige, hvor han var eller læse skiltene, måtte politiet finde ham ud fra telefonsporing og mandens forklaringer af vejen og landskabet.

Klokken 8.15 lykkedes det at finde frem til manden, der blev kørt hjem til hans kone. Hun forklarede, at han var stået op i løbet af natten og havde fundet nøglen til bilen.

E45 var spærret i omkring en time i nordgående retning som følge af uheldet.