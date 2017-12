Amfetamin, ecstasy, LSD og skunk gav 22-årig problemer

Da en politipatrulje tirsdag aften forsøgte at standse en bilist, forsøgte vedkommende i første omgang at køre fra politiet. Efter kort tid gav den flygtende bilist op og holdt ind til siden kl. 22.09 på Balagervej i Viby.

I bilen sad en 22-årig mand, og betjentene fornemmede, at han var påvirket af stoffer, hvilket han erkendte. Derudover havde han ikke noget kørekort.

Betjentene besluttede sig for at undersøge både bil og mand nærmere, og det viste sig at være en god idé, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 22-årige havde flere poser stoffer i lommerne, og i bilen blev der bl.a. fundet en kuffert med flere poser skunk. Derudover blev der fundet flere telefoner og en del kontanter.

Fundet fik politiet til at besøge mandens adresse på Silkeborgvej, hvor de også fandt amfetamin, ecstasy og LSD samt digitalvægte og flere tusinde kroner i kontanter.

Manden erkendte, at han havde solgt stoffer.

Han blev derefter sigtet for både narkokørsel og narkosalg.