300 kilo fyrværkeri i kælder blev vekslet til en anholdelse

Natten til tirsdag kl. 02.40 opdagede en borger, at der luskede nogle mænd rundt på parkeringspladsen ved Jettesvej. Mændende opførte sig mærkeligt, bar papkasser ind fra en trailer, og hver gang der kom en bil, skyndte de sig i dækning.

En hundepatrulje blev sendt til stedet, men i første omgang kunne de ikke finde spor af mændene.

Pludselig kom tre mænd dog løbende ud fra en opgang. Da betjentene råbte efter dem stoppede den ene frivilligt, mens de to andre løb videre. En politihund løb efter mændende og ledte betjentene hen til en opgang, hvor en beboer råbte, at der var nogle mænd på vej op ad trappen.

Betjentene gik ind i opgangen og fik anholdt de to andre mænd.

I kælderrummet, hvor mændene havde båret kasser ind, fandt politiet omkring 300 kilo fyrværkeri.

Alt sammen lovligt, men da mængden langt oversteg det, man må opbevare privat, blev alle tre mænd sigtet efter fyrværkeriloven.

Traileren viste sig at være stjålet, og da politiet også har en mistanke om, at fyrværkeriet er stjålet, blev mændene også sigtet for tyveri og for indbrud et ukendt sted.

De tre mænd er henholdsvis 18, 21 og 23 år. Fyrværkeriet blev beslaglagt og kørt til opbevaring, indtil det skal destrueres.