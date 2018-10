Byrådsflertal for ny træallé ved Moesgaard

En ny udvidet Moesgaard Allé bliver formentlig resultatet af byrådets behandling af forslaget til et nyt kommuneplantillæg på området. I hvert falder hælder et flertal af byrådets partier til, at udfordringen med tilkørselsmulighederne til Moesgaard Museum løses ved at lave en ny allé.

Alternativet sendte dog forslaget tilbage til behandling i teknisk udvalg.

»Vi er meget opmærksomme på hensynet til de gamle træer, som ud over historisk betydning også rummer stor betydning i forhold til biodiversitet. Vi ønsker en udvalgsbehandling, hvor vi kan dykke ned i, om vi ikke godt kan bevare disse træer i en eller anden grad,« sagde Liv Gro Jensen (AL) på onsdagens byrådsmøde.

Kommuneplantillægget var fra den 12. oktober 2017 til den 5. januar 2018 i en offentlig høring om fem forskellige forslag til vejløsninger, men en ny vej er ifølge Aarhus Kommune samlet set den bedste løsning, idet den både sikrer en tidssvarende adgangsbetjening af Moesgård Museum og på længere sigt vil styrke kulturmiljøet og landskabet omkring Moesgård.

Det er samtidig den løsning, som Teknik og Miljø vurderer bedst tilgodeser formålet med fredningen af den samlede allé. Teknik og Miljø erkender, at det på kort sigt vil være et stort tab, at den nuværende allé fældes og erstattes med nye træer, men træernes tilstand er så dårlig, at sår, skader, svamp og væltede træer fortløbende vil forringe alléens tilstand yderligere, fremgår det.