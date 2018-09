Byrådsflertal siger ja til køb af nye flygtningeboliger

Skal Aarhus Kommune købe nye huse til at indkvartere flygtninge i kommunen i?

Spørgsmålet skulle Aarhus Byråd onsdag tage stilling til, og debatten trak fronterne i de to byrådsblokke skarpt op. De borgerlige partier, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance, sagde nej til at afsætte 12 mio. kr. til nye flygtningeboliger. Den anden blok bestående af bl.a. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten sagde ja til indstillingen, som der dermed er flertal for.

Med henblik på at opbygge et kommunalt udlejemarked, så vi kan ikke støtte indstillingen Marc Perera Christensen (K), medlem af økonomiudvalget i Aarhus Kommune Med henblik på at opbygge et kommunalt udlejemarked, så vi kan ikke støtte indstillingen

Baggrunden for indstillingen er, at der i dag er fyldt op i Aarhus Kommunes nuværende indkvarteringshus i Egå for nyankomne flygtninge. I år forventer kommunen at modtage yderligere 28 flygtninge og 20-30 familiesammenførte borgere, og derfor vil byrådsflertallet sætte knap 12 mio. kr. af til at købe 8-10 ekstra boliger. Udlændinge- og Integrationsministeriet vil spæde til med et tilsvarende beløb. Ifølge indstillingen skal boligerne kunne huse 60-80 personer, heraf 10-15 børn. For at hjælpe integrationen på vej skal boligerne ikke ligge i udsatte boligområder, men findes i områder, hvor det giver mening i forhold til den kommende byudvikling.

»Det handler om rettidig omhu. Vi støtter derfor fortsat varmt, at man går i gang i indeværende år, og at kommunen køber boliger for op til 24 mio. kr., hvoraf vi selv skal stå for halvdelen,« sagde Lone Hindø, medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommmune.



Enhedslistens byrådsmedlem Keld Hvalsø konstaterede, at Aarhus Kommune ved at opkøbe og udleje boligerne kan sikre billigere husleje. Lige præcis det argument vil Liberal Alliance og De Konservative ikke acceptere.

Aarhus-rådmand vil købe 10 huse til byens flygtninge Venstre mener, at det er forfejlet at bruge 24 mio. kr. på at investere i huse, som skal fungere som midlertidige boliger for flygtninge.

»Med henblik på at opbygge et kommunalt udlejemarked så vi kan ikke støtte indstillingen. Vi mener ikke, at behovet er der. Hvis vi ikke har pengene, så lad dem da ligge hos staten,« sagde Marc Perera Christensen (K), medlem af økonomiudvalget i Aarhus Kommune.

Ifølge Aarhus Kommune vil antallet af placerede flygtninge i kommunerne i 2019 afspejle en fortsat nedgang i antallet af modtagne flygtninge i Danmark. Forventningen til 2019 er, at yderligere 49 flygtninge såkaldt boligplaceres i Aarhus Kommune.