Børne- og ungeområdet slap for de store besparelser i budgetforliget

»Det er en katastrofe.«

Sådan lød det fra forældre på Åby Skole torsdag den 30. august om aftenen.

Dengang lå et spareforslag om helt nye skoledistrikter på bordet, og forældre og skoler var rasende.

Præcis tre uger senere, torsdag den 20 . september om natten, blev 28 af 31 byrådspolitikere enige om budgettet – uden ømme ligtorne som nye skoledistrikter og tidligere sfo-start.

Faktisk var der – trods besparelser på 65 mio. kr. på børn- og ungeområdet næste år – nærmest sejrsstemning fredag.

»En festdag for børn og ungeområdet,« skriver Århus Forældreorganisation i en pressemeddelelse.

Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, siger:

»Jeg er godt tilfredse. Vi får løftet de besparelser væk, som er tæt på børnene. Det er lykkedes af flere grunde. En af dem er det store forældreengagement med i alt 671 høringssvar, og en anden er en masse politiske partier, der gik til forhandlingerne med et højt ønske at fjerne besparelserne på børneområdet og arbejdede hårdt og kreativt, så det kunne lykkes,« siger rådmanden og tilføjer så:



»Men jeg står ikke her og jubler over det her budgetforlig, for der er stadig en grønthøster på 0,5 pct., som vil betyde en rigtig stram økonomi og et behov for at løbe rigtig stærkt mange steder i kommunen.«

Budgetforlig Børn og Unge Børn og Unge skal spare henholdsvis 65, 50, 44 og 43 mio kr. de følgende fire år. Et forslag om større skoledistrikter er droppet, men såkaldte administrative fællesskaber skal give en årlig besparelse på 10,5 mio. kr. fra 2020. Forældrebetalingen hæves i fritidstilbud og deltidspladser i dagtilbud.

Der afsættes 40 mio. kr. til at bygge nye skoler, som er fundet ved at ændre nedtrapning af den såkaldte dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Medarbejdere vigtigst

Børn og Unge skal spare henholdsvis 65, 50, 44 og 43 mio kr. de følgende fire år. De 65 mio. kr., der skal spares til næste år, findes bl.a. ved at bruge opsparing på 37 mio. kr., som det er aftalt for alle magistratsafdelinger. Derudover leverer en ny organisering af såkaldte administrative fællesskaber en besparelse på 10,5 mio. kr. fra 2020, ligesom der spares på områder som vedligehold og it.

Derudover skal der hentes ca. 6 mio. kr. årligt ved at hæve forældrebetalingen på deltidspladser i dagtilbud og i fritidstilbud. Og højere takster står rådmanden gerne på mål for.

»Skåret ind til benet, så synes jeg, at medarbejdere er vigtigere end lavere takster, for det handler om børnenes hverdag. Desuden har vi alle fået flere penge til rådighed i de senere år i form af skattelettelser og lønfremgang, så det er et klart politisk valg fra min side. Og så har stadig en fripladsordning, hvis man har en lav indtægt,« siger Thomas Medom.

22 ledelsesstillinger fjernes i folkeskoler og dagtilbud

I Venstre er der også tilfredshed med forliget på børne- og ungeområdet:



»I forhold til omstændighederne synes jeg, at børne- og ungeområdet er landet balanceret. Vi har brugt rigtig meget af vores forhandlingskraft på at afbøde besparelser på bl.a. sfo- og dagtilbudsområdet, og det er i høj grad lykkedes,« siger rådmand Bünyamin Simsek (V).