Sport- og fritidsfaciliteter tilføres millionbeløb: »Det er et vigtigt og tiltrængt løft​«

Hele torsdag sad de politiske partier i Aarhus byråd i maratonforhandlinger for at aftale budgettet for de kommende år.

Og i forhandlingernes sidste minutter, da byrådets partier omkring midnat skulle til at rette de sidste småfejl og kommaer i forligsteksten, trak borgmester Jacob Bundsgaard (S) et es ud af ærmet i form af en ekstra ”gave” på næsten 50 mio. kr.



Aarhus har en stor mangel på idrætsfaciliteter. Byen vokser, men vores faciliteter kan slet ikke følge med Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice Aarhus har en stor mangel på idrætsfaciliteter. Byen vokser, men vores faciliteter kan slet ikke følge med

Med borgmesterens ærmer tømt og med udsigten til 48,9 mio. kr. mere på kistebunden, blev forligspartierne herefter enige om at afsætte næsten 9 mio. kr. til at give kommunens sport- og fritidsfaciliteter et løft.

»Det er et vigtigt og tiltrængt løft. Jeg er glad for, at det til sidst lykkedes at finde penge til dette område,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad og tilføjer:

»Aarhus har en stor mangel på idrætsfaciliteter. Byen vokser, men vores faciliteter kan slet ikke følge med.«

Partier: 50 mio. kr. skal bruges i spareår

Forventet skattepræmie

De knap 9 mio. kr. kommer fra en forventet skattepræmie fra regeringen.

Regeringen har som led i ambitionerne om at nedsætte skattetrykket afsat en pose penge, der skal dække en del af provenutabet i kommuner, som i 2019 nedsætter skatten.

Afvikling af dækningsafgiften Aftrapningen blev aftalt mellem S,V og K i 2011, og aftalen blev justeret i 2014. Aftalen fastslår, at dækningsafgiften på erhvervsejendomme skal aftrappes fra 2020 og være afskaffet helt i 2028. Nu fremrykkes aftrapningen, hvilket betyder 48,9 mio. kr. mere til Aarhus, mens der ikke bliver færre skatteindtægter.

I Aarhus Kommune har man derfor valgt at fremskynde den allerede planlagte afvikling af dækningsafgiften, der er en særlig ejendomsskat, til 2019 i stedet for 2021.

Skattepræmien forventes at løbe op i i alt 48,9 mio. kr. Heraf afsættes 40 mio. kr. på en reserve til nybyggeri af skoler, mens resten skal anvendes til at forbedre kommunens sports- og fritidsfaciliteter.

Ud over de 8,9 mio. kr. fra skattepræmien har forligspartierne også aftalt at se på en model, hvor områdets økonomi stiger i takt med befolkningstallet.

I forligsteksten står det beskrevet således:

»Forligspartierne er enige om at drøfte behov for tilpasning af budgetmodeller i forbindelse med revisionen af den Økonomiske Politik, herunder eventuelle nye budgetmodeller eksempelvis for Sport- og Fritidsområdet.«

Og ifølge Rabih Azad-Ahmad er det netop vigtigt med gode faciliteter til sport og fritid.

»Vores foreninger og mange frivillige knokler hver dag for at sikre sunde og aktive fællesskaber. Det arbejde skal og må vi bakke op om ved at sørge for gode rammer og faciliteter. Jeg ser derfor frem til, at vi endelig kan få drøftet en budgetmodel,« siger Rabih Azad-Ahmad.