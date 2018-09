Markant erhvervsprofil bliver ny konservativ spidskandidat

Mona Juul, der indtil hun har været adm. direktør for et af Danmarks største reklamebureauer, aarhusianske Envision, er ny konservativ spidskandidat i Aarhus til Folketinget.

Hun overtager posten efter Naser Khader, der tidligere må måneden skiftede til Sjællands Storkreds.

Blå bog Mona Juul Født 20. september 1967 og bor i Horsens. Uddannelse Radikal Innovation, CBS, 2006



Strategisk planning, Den Danske Reklameskole, 2001



Civiløkonom (HA/HD), Syddansk Universitet, 1993

Erhverv

Adm. Direktør, Envision, 2007



Strategisk direktør og partner, 2003



Teamchef, Envision, 2001



Kontaktchef, Envision, 1999



Account manager, Gynther & Company, 1998



Produktchef, MD Foods (Arla), 1995



Brand manager, MD Foods (Arla), 1993



Salg- og marketingkoordinationer, MD Foods (Arla), 1991



Mona Juul har desuden bestyrelsesarbejde i blandt andet Dansk Erhverv, Erhverv Aarhus, mediebureauet Orchestra, Eniig Fiber, Fonden VoxHall, WWF og Fonden Fængslet.

Interessen for politik har været der længe, forklarer Mona Juul.



»Jeg tror på et samfund i balance med både frihed og fællesskab. For mig er Det Konservative Folkeparti den ansvarlige og anstændige borgerlige stemme,« siger hun.

Du kommer med en solid baggrund fra erhvervslivet og ligner på den måde ikke mange af de andre folketingsmedlemmer. Hvordan kommer man til at mærke det?



»Jeg er udmærket klar over, at man ikke 1:1 kan sammenligne erhvervslivet med det politiske spil. Men i min erhvervskarriere har jeg været god til at finde sammenhænge og løsninger, og det vil jeg tage med mig til Christiansborg,« forklarer Mona Juul.

»Noget af det vigtigste både i politik og i en virksomhed er tillid. Jeg betragter tillid som et vigtigt råstof. En af de afgørende forudsætninger for, at vi får mest muligt ud af vores skattekroner, at erhvervslivet tjener penge, at velfærdssamfundet virker omsorgsfuldt og effektivt er, at vi har tillid til hinanden. Jeg har erfaring i at levere gode løsninger, og det vil jeg tage med mig i Folketinget,« uddyber hun.

Mona Juul er næstformand i interesseorganisationen Erhverv Aarhus, der gentagende gange har forsøgt at styrke dialogen mellem de lokale erhvervsliv og de lokalt valgte folketingsmedlemmer, som hun - hvis hun bliver valgt - bliver en af.

Hvordan vil du undgå at blive en, som man føler er langt væk?

»Først og fremmest bliver jeg boede i Østjylland. Så jeg vil fysisk være til stede i langt højere grad. Det har jeg en helt naturlig interesse i,« siger Mona Juul og forklarer at hun i sit arbejdsliv er vant til at arbejde både i Aarhus og i København.

Mona Juul forlader stillingen som adm. direktør for Envision for at koncentrere sig om det kommende folketingsvalg, der skal være afholdt senest i juni 2019. Hun vil det fortsat være partner i selskabet og sidde i dets bestyrelse.

»Det er meget vemodigt at forlade stillingen som direktør. Jeg synes virkelig, at jeg har verdens bedste job, men heldigvis bevarer jeg tilknytningen til selskabet og vil involvere mig i det omfang, det kan lade sig gøre med stor opmærksomhed på evt. interessekonflikter,« forklarer hun.

Hvis du kommer i Folketinget, hvordan vil østjyderne så kunne mærke, at det lige netop er dig?

»Jeg glæder mig til at spørge østjyderne, hvad de kan bruge mig til. Det er i det nære, man har sine eksempler fra, og det er ingen hemmelighed, at vi har en udfordring med infrastrukturen. Men man se på det i et større perspektiv, og hvis jeg kan være med til at binde landet mere sammen, vil det være en fornøjelse,« siger hun og fremhæver at også vil have fokus på, hvordan skattekronerne bruges, ligesom klima- og miljøspørgsmål vil fylde meget.

»Det Konservative Folkeparti får en grønnere profil med mig i Folketinget,« siger Mona Juul, der sidder i bestyrelsen for Verdensnaturfonden.

Mona Juuls kandidatur glæder Aarhus Vælgerforening.

»Mona Juul har både været med til at udvikle sin egen samt andre virksomheder og har bestredet en række bestyrelsesposter, der giver hende en masse viden, hun kan drage fordel af. Hun har altså en stor indsigt i erhvervslivet, som vi mener er til stor gavn i Folketinget,« siger formand Niclas Kvernrød.