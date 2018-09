Aarhus' byråd mødte borgerne: »Jeg vil gerne have, at I peger på tre konkrete punkter, hvor der kan spares«

Snakken gik og synspunkter blev ivrigt udvekslet mellem de første borgere, der onsdag aften var mødt op på Scandic Aarhus City i Østergade, hvor JP Aarhus havde inviteret en række af byrådets politikere og byens borgere til et debatarrangement om, hvor besparelserne i Aarhus Kommune skal findes.

De indledende poltiske forhandlinger er begyndt, og både den regulære såvel som den udvidede frist for at indsende høringssvar rettet Børn og Unge, hvilket mere end 600 har gjort, er udløbet.

150 billetter var på forhånd reserveret. Og salen fyldtes hurtigt i takt med, at folk tog plads på de opstillede stole, som arrangementets start nærmede sig. Aftenens fremmøde taget i betragtning, kunne det tyde på, at mange nu så frem til at høre, hvad politikerne egentlig mener.



Med netop dette for øje, var det heldigt, at det ikke kun var byens borgere, der havde valgt at møde talstærkt op. Også en række af byrådets politikere havde valgt at tage invitationen op. Desværre udeblev de to øverste profiler fra byrådets to største partier, Socialdemokratiet og Venstre.

Gert Bjerregaard, Venstre

Borgmester Jacob Bundsgaard (S), der satte rammen for budgetaftalen, der ikke holdt, var beklageligvis nødsaget til at takke nej til at deltage i onsdagens arrangement. Også rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) var forhindret i at deltage. Han havde forud for invitationen opfordret byrådets medlemmer til at gøre ham selskab på Park Allé, hvor byrødderne i samlet flok skulle samle skrald for at gøre opmærksom på den stigende udfordring, som skrald i bybilledet udgør.

Han samlede med andre ord skrald, mens partifællen Gert Bjerregaard tog skraldet i hans fravær.

Morten Nystrup takker de fremmødte borgere og politikere inden aftenens arrangement for alvor går igang. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Men alle byrådets partier, med undtagelse af Alternativet, var repræsenteret, da JP Aarhus-redaktør, Morten Nystrup, kl. 19.30 indtog scenen og bød velkommen til borgere, Jyllands-Postens moderator Jonas Hvid, og aftenens panel bestående af:

Anders Winnerskjold, Socialdemokratiet.

Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre.

Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti.

Thomas Medom, Socialistisk Folkeparti.

Gert Bjerregaard, Venstre.



Keld Hvalsø, Enhedslisten.



Almaz Mengesha, Liberal Alliance.

Knud Mathiesen, Dansk Folkeparti.

»Stil spørgsmål, hvis du vil vide mere. Det er fundamentet for Jyllands-Posten, og det er fundamentet for den debat, vi skal have i aften,« lød de indledende ord fra Morten Nystrup, inden han takkede de fremmødte politikere for at have taget sig tid til at deltage.

»For det er en travl tid at være byrådspolitiker i,« sagde Morten Nystrup og gav ordet videre til Jonas Hvid, der startede med at give ordet frit til paneldeltagerne, som hver især fik to minutters taletid.

Selvom deltagerne brugte deres to minutter vidt forskelligt, var der alligevel et par elementer, som gik igen flere steder.

»Ja, vi tog fejl sidste år,« som Marc Perera Christensen (C) formulerede det, mens hans blik vandrede rundt på stolerækkerne foran ham. Det var flere af de andre paneldeltagere også hurtige til at bekende.

»Der lå en masse gode midler, som alle politikerne gerne ville være med til at fordele,« sagde Gert Bjerregaard (V).

Dernæst gik snakken på, at man så vidt det er muligt ikke skal spare på kernevelfærden. Dog uden nogle konkrette bud på hvordan det undgås. Eller så konkret, som det nu lader sig gøre, når man har to minutter til rådighed.

»Jeg vil gerne have, at I peger på tre konkrette punkter, hvor der kan spares,« sagde Jyllands-Postens moderator, Jonas Hvid og gav ordet til Socialdemokratiets Anders Winnerskjold.

Anders Winnerskjold ønskede dog ikke at nævne tre konkrete sparepunkter, da det ifølge ham ville skabe urolighed forud for torsdagens maratonforhandlinger. Han gjorde det dog klart, at Socialdemokratiet går til forhandlingsbordet med ønsket om at spare på administration og ledelse og i så vidt muligt skåne velfærdsområderne.

Gert Bjerregaard under sine to minutters tale ved den indledende runde. Foto: Mikkel Berg Pedersen

En målsætning, som både Gert Bjerregaard (V) og Almaz Mengesha (LA), der begge fik taletid i runden, erklærede sig enige i, og som ingen af panelets deltagere kunne frasige sig.

Og så var der ét element, som gik igen alle steder. Alle panelets deltagere udtrykte optimisme over de politiske forhandlinger. Alle var overbeviste om, at det nok skulle lykkes på en ordentlig måde. Men ingen ville være med for enhver pris.

Ordet er frit

Temaerne fra den indledende runde skulle også komme til at blive de dominerende, da ordet blev givet frit blandt publikum.

Det første spørgsmål fra stolerækkerne kom fra en bekymret borger, der efterspurgte mere politisk fokus på og flere midler til udviklingshæmmede.

Det næste gik på, om ikke det var en mulighed at bruge af de opsparinger, som hober sig op i de forskellige udvalg. Både Marc Perera Christensen (C) og Gert Bjerregaard (V) tog afstand fra foreslaget om at bruge opsparede midler, mens Thomas Medom (SF) ikke nødvendigvis var helt afvisende, så længe det drejede sig om centrale midler.

Der var stor spørgelyst blandt aftenens fremmødte borgere. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Dernæst handlede det om hvorvidt det var letkøbt, da Thomas Medom (SF) foreslog, at man kunne hæve kommuneskatten for på den måde at mindske de øvrige besparelser.

Til slut efterspurgte et medlem af publikum politikere, der turde se på Aarhus som flere individuelle områder og ikke en samlet masse.

»Hvor skal jeg så sætte mit kryds ved næste valg?« spurgte hun.

Mange af paneldeltagerne bød ind med svar på spørgsmålet, men ingen sagde, at krydset kunne sættes hos dem.

Til slut indtog Morten Nystrup scenen igen og takkede på ny de fremmødte borgere, inden han lukkede aftenen med en par afsluttende ord til politikerne.

»Held og lykke med forhandlingerne i morgen. I har en by, der regner med jer. Vi vil følge det tæt.«