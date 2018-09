Vedtaget i byrådet: Undersøgelser for en kæmpe havneudvidelse i Aarhus kan gå i gang

Venstre mener ikke, at Aarhus Havn har dokumenteret, at en stor udvidelse på 140 hektar er nødvendig. Det samme mener Enhedslisten og Liberal Alliance. Alternativet tvivler på, at den nuværende havnedrift vil være den samme om 30-40 år. Derfor støttede partierne ikke at begynde med en plan- og miljøvurdering af en havneudvidelse.

Men Socialdemokratiet, De Konservative, SF, Dansk Folkeparti og de radikale var enige om, at det var på sin plads at undersøge udvidelsesmuligheder og konsekvenser deraf.

Derfor kan VVM-undersøgelsen om en havneudvidelse på 140 ha begynde.

»Havnen og byen har været hinandens forudsætninger siden vikingerne trak deres skibe i land. Sådan er det også fremover, og derfor skal vi sørge for at undersøge mulighederne for at fremtidssikre havnen. Det er vigtigt at lytte til byens erhvervsliv, som har sagt, at der er behov for en udvidelse, men også til eventuelle miljøorganisationer,« sagde borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Ikke nok dokumentation

Venstres politiske ordfører, Heidi Bank, understregede, at partiet er glad for de aktiviteter Aarhus Havn har i dag. Men havnens argumentation og dokumentation for, hvorfor en udvidelse på 140 ha mod øst er nødvendig, er ikke på plads, mener hun.

»Overvejelsen i byrådet bør jo også være hvad Aarhus, byens borgere og virksomheder får ud af en sådan udvidelse, og hvad mister vi. Det er jo ikke kun en win-win for erhvervslivet og for byens arbejdspladser. Aarhus brander sig også som en turistby, og fylder vi bugten mere op med industri, forsvinder noget af det, der gør Aarhus til noget særligt,« sagde Heidi Bank.



Ifølge Heidi Bank vil havneudvidelsen også ødelægge udsynet fra kysten ud over bugten. Det samme mener foreningen ”Beskyt Aarhusbugten”, som sidste år samlede over 10.000 underskifter mod den oprindelige Helhedsplan for Tangkrogen tæt på havnens område. Foreningen ønsker, at Aarhus Byråd dropper planerne om en havneudvidelse.

Jan Ravn Christensen tog ordet i byrådssalen for at understrege, at indstillingen kun handlede om at undersøge en havneudvidelse.

»Vi sætter gang i, at der produceres et debatoplæg, og så kan vi debattere om oplægget skal blive til virkelighed. Jeg er ikke i tvivl om, at der f.eks. vil være er miljøudfordringer, men jeg er ikke ekspert nok til at sige, at vi slet ikke skal tage debatten,« sagde han.

Årlig vækst på 5-8 pct.

Dansk Folkepartis Knud N. Mathiesen er i tvivl om havnen har behov for 140 ha ekstra. Men DF stemte for VVM-undersøgelsen.

»Udvidelsen vil sandsynligvis medføre ophobning af tang og sand ved Tangkrogen. Jeg er nervøs for, at udvidelse vil have negativ effekt på de rekreative oplevelser. Så det er vigtigt at tale om alternativer til en så stor havneudvidelse,« sagde han.

I de seneste 12 år har efterspørgslen efter nye arealer ifølge Aarhus Havn udgjort 43 ha eller ca. 3,5 ha årligt. Hvordan behovet for havnearealer i Aarhus bliver i de kommende år vil ifølge havnens ledelse afhænge af den generelle økonomiske udvikling og specifikt inden for de sektorer, der benytter skibstransport.

Derfor planlægger Aarhus Havn udvidelsen af havnearealerne i otte deletaper, som kan tages i brug løbende. Den primære begrundelse for ønsket om udvidelse i første omgang er containeraktiviteten, hvor man regner med en årlig vækst på 5-8 pct. i containerterminalen.