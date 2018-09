Aktivister kastede 1.000 nøgler, da Aarhus Byråd vedtog at rive ni boligblokke ned

Da de to byrådsmedlemmer for Enhedslisten rejste sig op, for at afgive deres nejstemme til kommunens plan for byens udsatte .boligområder, lød en høj og lang klirren.

Plan mod udsatte boligområder Ghettoplanen skal modarbejde udsatte boligområder i Aarhus.

Gellerup/Toveshøj:

600 familieboliger skal rives ned. Det svarer til ca. ni blokke.



120 familieboliger skal sættes til salg



Nybyggeri/fortætning af ca. 450 enheder erhverv



Nybyggeri/fortætning med ca. 1.600 enheder private boliger

Bispehaven: Tre høje boligblokke rives ned og omdannes til tre lave blokke med i alt 318 boligenheder



Nybyggeri/fortætning med 225 enheder erhverv



Nybyggeri/fortætning med 420 enheder ejerboliger

Herudover har man bl.a. aftalt følgende initiativer: Forandringer af infrastruktur, byrum og pladser, herunder Rymarken, Hasle Centervej og åbning til Viborgvej, Bispehavevej, Ryhavevej, interne gader og forbindelser samt en styrket grøn kile.



Omkringliggende udviklingsarealer, herunder arealet langs Viborgvej og arealet vest for Bispehaven, ønskes udviklet på sigt.



Kvartersdannelser, så den nye bydel består af en række nye kvarterer med forskellige karakteristika.



Nye ejerformer, erhverv og øvrige nye funktioner skal have fokus på byliv og byrum.

Fire personer fra Socialistisk Ungdomsfront hældte en pose fyldt 1.000 med nøgler omkring tre meter ned på gulvet, hvor byrådsmedlemmerne sad.

»Så er det ud,« lød det fra vagten, der førte gruppen væk, mens aktivisterne holdte et banner med ordene »må vi bo hos dig, Bundsgaard« med henvisning til Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Socialistisk Ungdomsfront kunne dog ikke forhindre et stort byrådsflertal i at vedtage bl.a. at rive ni blokke svarende til 600 familieboliger ned i Gellerup/Toveshøj og reducere højden af tre boligblokke i Bispehaven. Ghettoplanen betyder, at 1.000 familier, eller hvad der svarer til mellem 3.000 og 4.000 beboere skal have et nyt hjem, fordi de boligblokke, de bor i nu, skal rives ned.

Samarbejde og forhandlinger

Hos det borgmesterbærende parti, Socialdemokratiet, var der ingen slinger i valsen, da Camilla Fabricius takkede for foretræder fra borgere i forbindelse med sagen.

»De gav en god indsigt i, hvad der er på spil, når vi siger, at der i fremtiden ikke skal findes udsatte boligområder i Aarhus. Vi ser frem at vedtage planen, så vi kan komme i gang med forhandlinger og samarbejdet med boligforeninger,« sagde hun.

Venstre var begejstrede for at arbejdet med at nedbringe andelen af almene boliger til højst 40 pct. kan gå i gang.

»Vi tager nu i fællesskab ansvar for de udsatte områder, og det er det, der skal til. Jeg vil gerne anerkende den politiske vilje og handlekraft, som vises med denne plan. Vi glæder os til at følge resultaterne tæt,« sagde Theresa Blegvad.

Alternativet er med

Ghettoplanen betyder, at 1.000 familier, eller hvad der svarer til mellem 3.000 og 4.000 beboere, skal have et nyt hjem, fordi de boligblokke, de bor i nu, skal rives ned. Socialdemokraterne, Venstre, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance indgik aftalen i juni. Alternativet udtalte dengang, at man ville tage stilling til planen senere. Det gjorde Liv Gro Nielsen (AL) så onsdag.

»Vi er med for at sikre, at der sker inddragelse og involvering af boligforeninger og beboere. Den er under pres som følge af lovgivningen fra regeringen,« sagde hun.

Hos Enhedslisten stillede Keld Hvalsø spørgsmålet, hvor familierne i de nedrevne boligblokke skal genhuses.

»Det spørgsmål svæver i luften. Mit bud er, at boligforeninger ikke vil forhandle inden lovgrundlaget er på plads, så jeg kan være i tvivl om, hvad man vil forhandle om. Vi stiller de her mennesker på flydende isflager ift. hvor skal de bo og hvilken fremtid, de har i udsigt,« sagde han.