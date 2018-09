Folkeskolerne bliver ramt af en grønthøster

Selv om forslaget om nye kæmpeskoler er skrinlagt, kommer skolerne stadig til at holde for.

I Børn og Unges nye spareforslag, som direktørerne i Aarhus Kommune onsdag sendte i høring, skal der ske en rammebesparelse på skoleområdet på samlet 4,8 mio. kr. i både 2021 og 2022.

Besparelserne skal fordeles forholdsmæssigt på byens 46 skoler, der skal have reduceret budgetterne med 0,3 pct. Omkring 105.000 kr. svarer det til om året pr. skole i gennemsnit.

Som tidligere beskrevet i JP Aarhus besluttede byrådets partier tidligere på ugen, at der i stedet for det omstridte og droppede forslag om større skoledistrikter og kæmpeskoler skulle findes besparelser på 15 mio. kr. om året. Det var en reduktion i forhold til det oprindelige forslag, som ville have sparet kommunekassen for årligt 31 mio. kr.

»Direktørerne har løst den opgave, som de skulle. Og jeg tror, at dette forslag give mere ro på end strukturforslaget gjorde det. 4,8 mio. kr. er ikke det, der i sig selv vælter læsset, men der er mange andre ting, som presser sig på,« siger rådmanden for børn og unge, Thomas Medom (SF).

Budgettet på skoleområdet er på 1,8 mia. kr., fremgår det af spareforslaget. Heri bliver det også konstateret, at det vil gå ud over undervisningen, hvis forslaget bliver realiseret. Hos organisationen Skoler og Forældre Aarhus er formand Janus Boye ikke begejstret over, at grønthøsteren er rettet mod folkeskolen.

»Vi håber, at der kommer et politisk mod til at prioritere, fordi grønthøsteren gør jo bare folkeskolen en lille smule dårligere over det hele. Så kan det godt være, at der kun ryger en lejrskole det ene sted og en madordning det andet sted, men det gør i hvert fald ikke folkeskolen bedre,« siger Janus Boye.

Aarhus Skolelederforening finder heller ikke det nye spareforslag optimalt.

»For mange skoler kan en besparelse på 100.000 kr. om året være udfordrende. Samtidig er der række andre spareforslag, som vil komme til at gå ud over børnene,« siger Jens Mathiasen, næstformand i Aarhus Skolelederforening.

Ud over rammebesparelsen på skoleområdet er direktørerne onsdag også kommet med nye forslag om effektiviseringer på ejendomsområdet, der skal give 4,6 mio. kr. i 2020-2022, mens besparelser på den centrale forvaltning forventes at spare kommunen 4 mio. kr. i 2021 og 2022. Ved at rykke rundt på opsparede midler i børne- og ungemagistraten har direktørgruppen fundet 6 mio. kr., og dermed når beløbet op på samlet 15 mio. kr.