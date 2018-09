Nyt spareforslag rammer også skolerne

Selv om forslaget om nye kæmpeskoler er skrinlagt, kommer skolerne stadig til at holde for.

I Børn og Unges nye spareforslag, som direktørerne i Aarhus Kommune netop har sendt i høring, skal der ske en rammebesparelse på skoleområdet på samlet set knap 10 mio. kr. i 2021-2022.

Som tidligere beskrevet i JP Aarhus besluttede byrådets partier mandag, at der i stedet for det omstridte og droppede forslag om større skoledistrikter og kæmpeskoler skulle findes besparelser på 15 mio. kr. Det var en reduktion i forhold til det oprindelige forslag, som ville have sparet kommunekassen for 31 mio. kr.

Ud over rammebesparelsen på skoleområdet er direktørerne onsdag også kommet med nye forslag om effektiviseringer på ejendomsområdet, der skal give 4,6 mio. kr. i 2020-2022, mens besparelser på den centrale forvaltning forventes at spare kommune 4 mio. kr. i 2021 og 2022.

Omstridt skoleplan droppet: Nyt spareforslag fremlægges på onsdag

Efter massive protester blandt især forældre stod det i sidste uge det klart, at der ikke var et politisk flertal for forslaget om større skoledistrikter og kæmpeskoler.

Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. årligt i de kommende fire år og har udsendt et katalog med forslag for op mod 300 mio. kr. om året.

Mens der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 13. september for de øvrige forslag i sparekataloget, er høringsprocessen for det nye forslag blevet forlænget til søndag d. 16. september kl. 12.