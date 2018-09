Handicapområdet bløder, men skolerne stjæler overskrifterne

Folkeskolerne har sat sig tungt på dagsordenen for den kommende sparerunde i Aarhus Kommune. Men når byrådet i de kommende uger forhandler om de næste års budgetter, bør de måske ikke være så bekymrede for at svinge sparekniven over skolerne. Derimod ser kniven ud til at skulle holdes langt væk fra handicapområdet.

I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets tal. De viser, at Aarhus Kommune ligger over landsgennemsnittet for de 98 kommuner, hvad angår udgifterne til folkeskolen pr. elev, mens kommunen indtager en bundplacering, når det gælder voksne med handicap.

Nina Rasmussen, formand for paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer, Aarhus, har et bud på, hvorfor der alligevel har været, hvad hun betegner som »en massiv medieomtale og store protestgrupper på skoleområdet«, mens handicapområdet i de seneste uger ikke har trukket de store overskrifter:

»Familier, pårørende og de handicappede har ofte ikke overskud til at ytre deres meninger. Pårørende bruger døgnets 24 timer til at få hverdagen til at fungere og hjælpe til på f.eks. bosteder, mens der på skoleområdet findes børnefamilier med overskud at give af.«

Forsøgt pakket ind

Hos Skole og Forældre Aarhus mener formand Janus Boye, at det »bestemt giver mening«, at folkeskolen har fået meget opmærksomhed trods kommunens udgifter hertil og afviser, at det blot skyldes højtråbende, ressourcestærke forældre. Han peger på, at det nu droppede forslag om at fusionere skoledistrikterne til 19 mod 46 i dag ville få store konsekvenser.

»Det var en fuldstændig omvæltning af skolesystemet, som blev forsøgt pakket ind i en positiv vinkling om, at alle skal spare lidt penge.«

Aarhus er også blandt de kommuner, der bruger flest penge pr. 0-13-årig i dagtilbud. Men pædagogernes formand i Aarhus, Marianne Gilbert Nielsen, vil ikke høre tale om besparelser, hverken på børn, handicappede eller ældre.



Men der skal spares 224-241 mio. kr. årligt de næste fire år, og det kan blive svært at friholde de store velfærdsområder, siger Anders Winnerskjold, politisk ordfører for Socialdemokratiet.