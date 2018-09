Omstridt skoleplan droppet: Nyt spareforslag fremlægges på onsdag

Mandag aften havde borgmester Jacob Bundsgaard (S) indkaldt byrådets partier til et møde.

I sidste uge blev det hidtidige forslag om større skoledistrikter og kæmpeskoler droppet, og her til aften blev der diskuteret, hvilke besparelser, der i stedet skal på bordet.

Efter mødet har man besluttet, at der skal formes et alternativt spareforslag på Børn og Unge-området. Direktørgruppen for Børn og Unge er blevet bedt om at udarbejde et nyt forslag til på onsdag, hvorefter det bliver sendt til høring.

Høringsprocessen er samtidig blevet forlænget til søndag d. 16. september kl. 12.

Borgmesteren kræver nyt spareforslag af Børn og Unge

Reduceret sparekrav

Byrådet har fået kendskab til de nødvendige besparelser indenfor Børn og Unge-området og borgmester Jacob Bundsgaard (S) kan efter aftenens møde angive den samlede økonomiske ramme for besparelserne:

»Vi reducerer sparekravet fra 30 mio. kr. - som var det oprindelige forslag - til 15 mio. kr. Det er begrundet i, at vi nu kender den samlede økonomiske ramme og vi ved, at sparebehovet er væsentlig mindre.«

I sidste uge vendte de politiske partier sig på stribe mod forslaget. Derfor er Bundsgaard tilfreds med, at man nu har politisk enighed om en alternativ plan.

»Det er fornuftigt med den nye løsning når der ikke er politisk opbakning til det oprindelige forslag. Det er positivt at få et nyt forslag på bordet - som både borgerene og politikerne kan forholde sig til. Det havde selvfølgelig været rarest at få det på plads tidligere, men sådan ser verden ikke ud, og det har vi taget bestik af i dag,« siger Jacob Bundsgaard.

Borgmester: Hovedpinen med tosprogede løses ikke nødvendigvis i spareforhandlingerne

»Ikke vejen for folkeskolen«

Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og Unge, er glad for, at der er blevet lagt ændrede rammer for den kommende tid.

»Et enigt byråd blev enige om, hvad vi skal gøre, hvilket er rart og giver tryghed for dem, der skal tage hånd om den videre proces,« siger han og fortsætter:

»Det er godt, at vi har fået lagt det oprindelige forslag ned, da det gav meget utryghed. Det var ikke den vej, som folkeskolen i Aarhus skulle hen. At sparekravet er reduceret nu, er også positivt. Men det ændrer ikke på, at det ikke er en sjov situation, når budgettet ikke passer,« siger Thomas Medom.

Hos Venstre er byrådsmedlem Gert Bjerregaard tilfreds med, at det oprindelige forslag er lagt død.

»Vi har ønsket at tage udgangspunkt i de lokale skoler og den nærhed og kvalitet vi kender i folkeskolen. Vi ønsker ikke at lave en skolestruktur, hvor man ikke har den lokale skole,« siger han.

Oprindelig lød det samlede sparekatalog med forslag på besparelser i kommunen på 300 mio. kr.