Borgmester: Hovedpinen med tosprogede løses ikke nødvendigvis i spareforhandlingerne

Direktørerne i Aarhus Kommune slog med det omstridte forslag om kæmpeskoler to fluer med ét smæk: en besparelse på 100 mio. kr. over de næste fire til at lappe kommunens budgethul samt en spredning af de tosprogede skolebørn fra byens udsatte boligområder som Gellerup og Bispehaven, der bl.a. skulle fusionere med skoler i Åbyhøj.

Efter at forslaget nu er droppet mangler der både millioner i kommunens sparekatalog og en plan for en bedre fordeling af de tosprogede skolebørn med sprogproblemer. Mens borgmester Jacob Bundsgaard (S) vil have Børn og Unge til at komme med forslag til andre besparelser i forbindelse med budgetlægningen, regner han med, at en bedre integration af de tosprogede elever på byens skoler, kommer til at trække ud.

»Det forventer jeg ikke, at vi kan løse i forbindelse med budgetlægningen nu. Min umiddelbare vurdering er, at det er noget, der kræver et længere tilløb og kommer til at kræve lidt videre diskussioner. Men det ændrer jo ikke på, at udfordringen udestår,« siger han.

Venstre er enig

Før sommerferien indgik et samlet byråd på nær Enhedslisten et forlig om udsatte boligområder, og heri hed det sig bl.a., at der skulle kigges på skoleområdet for at undgå, at tosprogede børn med sprogproblemer går i skole isoleret fra resten af byen. Således bad forligspartierne Børn og Unge komme med forslag og målsætninger, som kunne bruges i forbindelse med besparelserne i budget 2019-2022. Konkret blev der bl.a. efterlyst ændrede skoledistrikter, modeller for opdelte skoler og en bedre udnyttelse af skolekapaciteten.

Sparerunde i Aarhus Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. i de kommende fire år og har udsendt et katalog med forslag for op mod 300 mio. kr. Et af de mere vidtgående forslag er indførelse af nye skoledistrikter. Hvor der i dag er 46 skoler, som hver har sit eget distrikt, skal to eller tre skoler sammenlægges i ét distrikt, så der vil være i alt 19 kæmpeskoler. Den gradvise indfasning vil i 2019-2022 spare henholdsvis 5, 19, 31 og 45 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der kan spares på antallet af ledere og lærere, da eleverne samles på tværs af skoler i større klasser. Spareforslagene er i høring frem til den 12. september.

»Det er ikke strengt nødvendigt, at vi kigger på det ind i en budgetmæssig sammenhæng,« siger Jacob Bundsgaard og tilføjer:

»Vi må i gang igen, fordi problemet er der stadigvæk, og det er stort. Jeg synes, at vi skylder, ikke mindst de børn, der bor i nogle af vores udsatte boligområder, en fair chance for at få de samme livsmuligheder som alle børn i Aarhus.«

Planen om kæmpeskoler i Aarhus er død: Men hvad så med integrationen?

Venstres politiske ordfører Heidi Bank kalder det en fornuftigt at vente med en løsning på at sprede de tosprogede skolebørn fra byens udsatte boligområder.

»Jeg tror, at den del kræver, at vi er grundige og forsigtige i vores tilgang til tingene. Vi skal passe på ikke at haste tingene igennem, eventuelle muligheder skal belyses grundigt,« siger hun.

V: Pas på stigmatisering

Heidi Bank har dog en bøn til de tusinder af forældre, skolelærere og andre borgere, som har engageret sig i debatten om større skoledistrikter: Pas på med at stigmatisere gruppen af børn fra de udsatte boligområder.

»Det kan der godt være en tendens til i debatterne på f.eks. Facebook. Jeg ser børnene fra de udsatte boligområder på helt lige fod med andre børn. Vi vil bare gerne sikre, at de får et bedre sprog, så de får en lettere tilværelse. Så jeg vil gerne sikre, at der ikke er en forskrækkelse over, at man har en mor og far, der kommer fra et andet land,« siger hun.

Ligesom Jacob Bundsgaard forventer Heidi Bank, at børne- og ungeforvaltningen peger på alternative besparelser for at kompensere for budgethullet fra de droppede planer om at sammenlægge skoledistrikter. Hun forklarer, at Venstre har foreslået potentielle sparemuligheder over for skolerådmand Thomas Medom, men ønsker endnu ikke at afsløre dem.

Borgmesteren kræver nyt spareforslag af Børn og Unge

Borgmesteren har indkaldt byrådets partier til et møde på mandag for at diskutere, hvad der nu skal ske, efter at en række partier har meldt ud, at de ikke kan støtte forslaget om kæmpeskoler. Her vil borgmester lægge op til, at Børn og Unge skal komme med forslag, der kan matche de 5 mio. kr. næste år stigende til 45 mio. kr. i 2022, som det droppede skoleforslag ville have sparet kommunen. På mødet vil Jacob Bundsgaard også tage fordelingen af tosprogede skoleelever op.

Børne- og ungerådmand Thomas Medom (SF) ønsker først at udtale sig om besparelserne efter mandagens møde.