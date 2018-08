Privatskoler bliver kimet ned: »Vi plejer at få tre-fire ansøgninger om dagen – siden i mandags har vi fået over 50.«

Usædvanligt mange ansøgninger og større run på telefonerne.



Efter at Aarhus Kommune i onsdags sendte et spareforslag om at lave større skoledistrikter i høring, er tilmeldingerne til byens privatskoler strømmet ind, fremgår det af en rundringning JP Aarhus har lavet.

Jeg tænker, at det var forudsigeligt. Rikke Christensen, skoleleder på Forældreskolen Jeg tænker, at det var forudsigeligt.

»Vi plejer at få tre-fire ansøgninger om dagen - siden i mandags har vi fået over 50. Det bliver ved, og det strømmer bare ind. Så noget rykker helt exceptionelt,« siger skoleleder på Laursens Realskole, Troels Kirkeskov Jensen, der vurderer, at de »usædvanligt mange ansøgninger« bunder i de foreslåede skolesammenlægninger.



Sparerunde i Aarhus Aarhus Kommune skal spare 224-241 mio. kr. i de kommende fire år og har udsendt et katalog med forslag for op mod 300 mio. kr. Et af de mere vidtgående forslag er indførelse af nye skoledistrikter. Hvor der i dag er 46 skoler, som hver har sit eget distrikt, skal to eller tre skoler fremover sammenlægges i ét distrikt, så der vil være i alt 19 kæmpeskoler med flere undervisningssteder. Den gradvise indfasning vil i 2019-2022 spare kommunen henholdsvis 5, 19, 31 og 45 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der kan spares på antallet af ledere og lærere, da eleverne kan samles på tværs af skoler i større klasser. Som en del af forslaget skal integrationen styrkes ved, at vestbyskolerne med mange tosprogede deler distrikt med f.eks. Gammelgaardsskolen, Åby Skole og Engdalskolen for at få en mere ensartet elevsammensætning. Spareforslagene er i høring frem til den 12. september.

Det er også forklaringen på, at der på N. Kochs Skole på Trøjborg ifølge kontorleder Tonja Althaus »er mere run på, end der plejer at være.«

»Flere af forældrene har også sagt, at spareplanerne er den direkte årsag til, at de er nødt til at søge nogle alternativer. Fordi de simpelthen ikke ved, hvad der kommer til at ske.«

Det er helt i tråd med, at flere har kritiseret forslaget for, at når de nuværende 46 skoler bliver lagt sammen til 19 kæmpeskoler, vil forældre ikke kunne være sikre på hvilket af de to-tre undervisningssteder i det store skoledistrikt, deres børn vil skulle gå, og påpeget, at denne usikkerhed vil få flere til at søge mod privatskolerne.

På Forældreskolen på Marselis Boulevard nikker skoleleder Rikke Christensen til, at det skaber røre, når ændringer af skoledistrikter bliver sat på dagsordenen. Hun fortæller, at skolen fik 17 tilmeldinger mandag, og at der tirsdag formiddag var kommet yderligere tre.

»Det kommer ikke bag på mig, fordi når man begynder at rode med skoledistrikter, bliver forældrene altid nervøse og bange for, at deres børn bliver lidt væk i den store skole. Så jeg tænker, at det var forudsigeligt.«



På Egebakkeskolen i Brabrand kom der fredag og mandag 10 tilmeldinger, og det er flere end sædvanligt, oplyser skoleleder Lisbeth Rasmussen, som ud over tilmeldingerne også er blevet kontaktet af forældre, som vil høre om Egebakkeskolens tilbud.

»Der er en større interesse. Det må man sige. Det kan være tilfældigt, men også fordi folk tænker, at det vil vi ikke lægge børn til,« siger Lisbeth Rasmussen.

Skt. Knuds Skole har ikke oplevet en stigende interesse, men skoleleder Tina Kruse forventer, at den vil komme senere.

Hvis de større skoledistrikter bliver en realitet og indfaset fra skoleåret 2020/2021, kommer de privatskoler, JP Aarhus har talt med, til at skuffe mange, da skolerne allerede nu er fuldt bookede.