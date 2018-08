Bundsgaard vil fjerne tidsler i stor spareplan med et lille budgetoverskud

Lad os begynde med det vigtigste tal: 29.

Så mange mio. kr. årligt kan politikerne jonglere med, efter at udgifter til bl.a. regeringens omprioriteringsbidrag og kommunens serviceydelser er trukket fra kommunens skatteindtægter fra selskaber og borgere samt forskellige statstilskud.

Det er en alvorlig økonomisk bet for Aarhus Kommune. Tilskuddet er et stort problem Peter Pedersen, økonomichef i Aarhus Kommune. Det er en alvorlig økonomisk bet for Aarhus Kommune. Tilskuddet er et stort problem

Det viser borgmester, Jacob Bundsgaards (S), forslag til budget 2019-2022, som skal behandles i Magistraten på mandag og derefter i byrådet. Men som en tung sky over råderummet hænger direktørgruppens spareplan på 300 mio. kr., hvoraf besparelser på 241 mio. kr. årligt skal realiseres. Byrådet kan med andre ord bruge de 29 mio. kr. til at aflyse nogle af spareforslagene, eller bruge dem på at igangsætte nogle af initiativerne i byrådspartierne 122 budgetforslag.

Jacob Bundsgaard er ikke i tvivl om, hvordan han helst ser råderummet brugt.

»For mig at se er det mest relevant at kigge på tidslerne blandt de spareforslag, der er kommet fra direktørgruppen. Vi står over for besparelser, der kommer til at få en betydning for borgernes oplevede service. Jeg vil helst bruge penge på at afbøde det,« siger han.

Borgmesteren vil ikke ind på, hvilke tidsler han ser i spareplanen, før høringsperioden for planen er slut den 12. september.

Rette vej overalt

Grundlæggende finder Jacob Bundsgaard det paradoksalt, at Aarhus Kommune står over for store besparelser.

»Vi står situation, hvor det går den rette vej på stort set alle områder. Vi har rekordmange arbejdspladser, der er virkelig gang i de aarhusianske virksomheder, hvilket har resulteret i en rekordhøj selskabsbeskatning, og beskatningsgrundlaget er steget ganske betragteligt. Men det udhules af tabet på beskæftigelsestilskuddet. Den nuværende konstruktion er så fejlbehæftet, at den ikke kan bruges til andet end at sende penge ud af Aarhus,« siger han.



V og K: Større distrikter kan ødelægge gode skoler

Den omfattende spareplan er et resultat af, at kommunen sidste år budgetterede med, at regeringen ville afskaffe det nuværende beskæftigelsestilskud i en udligningsreform. Men sådan en afskaffelse kunne regeringen ikke finde flertal for.

En alvorlig bet

Den nuværende model betyder, at mens kommunen i 2019 forventer udgifter på over 750 mio. kr. til at forsikre ledige på dagpenge, vil tilskuddet fra staten - beskæftigelsestilskuddet - kun være 470 mio. kr. Samlet set forventes der et årligt tab fra beskæftigelsestilskuddet på 281 mio. kr. frem til 2022.

»Vi havde tidligere forudset et tab på 200 mio. kr. Så det er 81 mio. kr. mere end ventet. Vi håber på et knæk, men det er en alvorlig økonomisk bet for Aarhus Kommune. Tilskuddet er et stort problem,« siger kommunens økonomidirektør Peter Pedersen.

Spareforslag: Nedlæg 600 stillinger i kommunen

Ud over et tab på beskæftigelsestilskuddet, står Aarhus Kommune til at miste statstilskud på 60 mio. kr. frem til 2022, som følge af et fald i det sociale indeks. Faldet betyder, at Aarhus i forhold til andre kommuner har relativt færre sociale problemer.

Især Vestas tjente godt

På trods af de kommende besparelser er der i borgmesterens budgetudspil fundet 60 mio. kr. de næste fire år til initiativer i den politiske aftale om udsatte boligområder. Den indebære bl.a. nedrivningen af ni boligblokke i Gellerupparken og Bispehaven, og størstedelen af pengene - omkring 40 mio. kr. - går til at opføre erstatningsbyggeri for de almene boliger.

På plussiden i budget 2019-2022 gælder især, at Aarhus Kommune står til at modtage et rekordbeløb på 642 mio. kr. i selskabsskat.

»Det får vi, fordi de aarhusianske virksomheder tjente rigtig godt i 2016. Især Vestas havde et godt år,« siger Peter Pedersen.

Bundsgaard om besparelser i Aarhus: ”Det er brandærgerligt” Nedskæringer på plejehjem, hjemmepleje, sfo, dagtilbud, social indsats og meget andet er på spil i et sparekatalog på 300 mio. kr.

Også en højere befolkningstilvækst i Aarhus end på landsplan skæpper i kassen, da kommunens beskatningsgrundlag årligt stiger med næsten et procentpoint mere end gennemsnittet i landets andre kommuner. Med til billedet hører, at antallet af personer på offentlig forsørgelse falder. Således er antallet i 2016-2018 nedbragt med næsten 1.000 til ca. 39.600 såkaldt fuldtidspersoner - som dækker over et fuldt års offentlig forsørgelse.

I borgmesterens budgetudspil fremgår det desuden, at man vil opnå en fordel på 180 mio. kr. ved en såkaldt selvbudgettering frem for en model, hvor staten garanterer et fast indtægtsgrundlag.

»Gevinsten kan svinge meget, så vi har valgt ikke at bruge de 180 mio. kr. i år. De er sat til side på en reserve for at se, om beløbet holder,« siger Peter Pedersen, der samtidig forklarer, at gevinsten ved selvbudgettering i budget 2017 og 2018 sammenlagt er blevet 258 mio. kr. større end ventet.