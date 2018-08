Byråd støtter Psykiatriens Hus, men pengene til driften mangler

Aarhus Byråd støtter opførelsen af det kommende Psykiatriens Hus ved Marselisborg Hospital.

På onsdagens byrådsmøde var der stor opbakning til, at Aarhus Kommune bevilger 4,4 mio. kr. til etablering af Psykiatriens Hus, der er et samarbejdsprojekt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Psykiatriens Hus skal etableres i de nuværende bygninger 12 og 13 og skal rumme overnatningspladser og en række ambulante tilbud i et styrket samarbejde mellem region, kommunen og frivillige organisationer. Den samlede udgift til at etablere Psykiatriens Hus er 16,5 mio. kr., hvoraf staten yder et tilskud på 6,7 mio. kr. Og med penge også fra Region Midtjylland og Marselisborg Centret, så er Psykiatries Hus nu på vej.

Men der mangler stadig penge til selve driften af Psykiatriens Hus. Sidste år bevilgede et flertal i Aarhus Byråd i budgetforliget 2018 fem mio. kr. til driften. I en selvstændig indstilling til byrådet onsdag om driftsøkonomien i Psykiatriens Hus fremgår det, at de fem mio. kr. ikke er nok. I stedet anslås det, at de årlige driftsudgifter alene for Aarhus Kommune vil udgøre knap 12 mio. kr. om året. Hvordan Aarhus Kommune skal finde penge til det, skal byrådet finde ud af under de kommende budgetforhandlinger i september. I hvert fald blev udfordringen omkring driftsøkonomien sendt tilbage til udvalgsbehandling.

»Der mangler penge til driften. Vi har som mange andre partier interesse i at sikre driften af Psykiatriens Hus, og derfor sender vi sagen i udvalgsbehandling,« sagde Socialdemokratiets Lone Hindø under byrådsbehandlingen.



Venstres Gert Bjerregaard påpegede, at en løsning kan være at magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse selv må finde de ekstra millioner på sit budget. SF peger på en anden løsning.

»Vi kan finde 40 mio. kr. ved en mindre skattestigning,« sagde SF's Jan Ravn Christensen.

Psykiatriens Hus skal hjælpe borgere, som har brug for både regionens behandlingstilbud og kommunal støtte og vejledning. Lokalerne på det nuværende Marselisborg Hospital fraflyttes ultimo august og forventes efter bygningsmæssige ændringer klar til ibrugtagning i begyndelsen af 2019. Visionen med Psykiatriens Hus er at tilbyde fremtidssikrede psykiatritilbud af høj kvalitet. Psykiatriens Hus forventes at få op mod 16 sengepladser.