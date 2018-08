Over 3.000 nye ungdomsboliger skyder op i Aarhus

Presset på ungdomsboligerne i Aarhus er ekstra stort i øjeblikket, da flere unge flytter til byen for at begynde på deres studium.

Derfor bliver der arbejdet på højtryk for at følge med på efterspørgslen efter ungsdomsboliger, lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og Miljø, som oplyser, at der i løbet af de kommende år vil stå 3.072 ungdomsboliger fordelt på 24 steder i hele Aarhus Kommune klar til byens studerende. Nogle af dem er på tegnebrættet, mens andre af dem står allerede klar til, at de studerende kan pakke deres flyttekasser ud.

Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre et højt uddannelsesniveau i Aarhus, og derfor er det vigtigt, at vi får bygget flere ungdomsboliger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø

»Vi vil gerne sikre os, at de unge, der kommer til byen for at studere, får så god en start som muligt, og derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at bygge flere ungdomsboliger. De studerende er med til at forme byen og give byen det ungdommelige præg, som byen er kendt for. Det glæder mig derfor meget, at vi kan stille så mange nye ungdomsboliger til rådighed,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i pressemeddelelsen.



»Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre et højt uddannelsesniveau i Aarhus, og derfor er det vigtigt, at vi får bygget flere ungdomsboliger. Det er en vigtig investering i udviklingen i byen,« siger Bünyamin Simsek.

I en ny aftale om kommunernes økonomi blev kommunernes forening KL og regeringen før sommerferien bl.a. enige om, at det kommunale tilskud til almene boliger skal fastholdes på et stabilt lavt niveau.

Bünyamin Simsek fremhæver, at det er positivt, at kommunen med aftalen får bedre muligheder for at bygge flere små boliger, som den i øjeblikket oplever stor efterspørgsel på, og at det også vil komme de unge studerende til gavn.