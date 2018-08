Medlemmerne siver fra Venstre

Mens byrådets største oppositionsparti Venstre sidste år genvandt sine seks mandater i byrådet, er det samme ikke sket med partiets antal af medlemmer i Aarhus.

Siden forrige kommunalvalg i 2013 er Venstres lokale medlemstal dykket fra 917 til 652 i år. Byrådets borgmesterbærende parti, Socialdemokratiet, har i samme periode oplevet et mindre fald i medlemstallet fra 1.889 til nu 1.854.

Venstres lokalformand Susanne Green har ikke nogen entydig forklaring på medlemstabet. Hun peger på, at det generelt er sværere at få folk til at engagere sig politisk. Det kan også være et udtryk for politikerlede, og at Venstre på landsplan ikke kan være helt så skarp i sine holdninger som mindre partier, der ikke har regeringsmagten, vurderer hun.

Venstre-formanden mener ikke, at medlemstabet hænger sammen med partiets arbejde lokalt.

»Jeg tror, det hænger sammen med landspolitikken og en tendens. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med Venstre i Aarhus. Det har jeg aldrig spekuleret over. Skulle det hænge sammen på den måde, så skulle Socialdemokratiet vel have flere medlemmer,« siger hun med hentydning til sidste kommunalvalg i november 2017, hvor S gik et mandat frem.

Medlemstal har betydning

Susanne Green erkender, at færre partimedlemmer har en betydning for Venstres mulighed for at bedrive politik.

»Vi har rigtig meget fokus på medlemshvervning, fordi jo flere medlemmer man har lokalt, jo mere kan man gøre gældende. Byrådspolitikernes arbejde bliver gjort nemmere, hvis engagerede medlemmer byder ind med relevante lokale problemstillinger. Og hvis flere taler Venstres sag, vil det da smitte af,« siger hun og forklarer, at det ligger på lokalafdelingens »to-do-liste« at gøre noget ved medlemstallet ved f.eks. at hjælpe partiets vælgerforeninger med at lave arrangementer.

Ifølge lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Helene Helboe Pedersen, som forsker i partiers organisering, har Venstre på nationalt plan vendt sig mod det traditionelle bagland på landet og mindre til det, der er kaldt byvenstre.

»Man kan godt forestille sig, at Venstre vil tabe på det i en by som Aarhus. Lokalt har Venstre ikke klaret sig så godt. Borgmesterposten har ligget solidt til Socialdemokratiet i en periode. Det er svært at vide, hvad kommer først – om det er mindre medlemsopbakning til Venstre, der fører til, at de ikke vinder borgmesterposten. Eller om dét, at partiet klarer sig relativt dårligt til valg, gør, at der er færre, der har lyst til at være med,« siger Helene Helboe Pedersen.