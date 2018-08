Boligforening tegner nu selv fremtiden for Gellerup: »Byrådsflertallets udspil er mangelfuldt og kan ikke stå alene.«

Plan for Gellerup Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening blev i 2009 og 2010 enige om den første version af helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Planen omfatter bl.a. en bygade fra City Vest til Bazar Vest, nye kvarterer og boligformer i området, udflytning af kommunale arbejdspladser. Nedrivninger af tre blokke, omdannelse af to blokke og salg af to blokke skulle give plads til forandringerne, og målet var at få andelen af almene boliger nedbragt fra de dengang 91 pct. til 30 pct. Det viste sig at være mere rationelt at nedrive de to blokke, der skulle omdannes. Efter at fem blokke er blevet revet ned og en renovering af Gudrunsvej 38-46 , var der 2.064 almene familieboliger i marts 2018 i området mod 2.331 i 2010. I juni indgik Aarhus Byråd et bredt forlig om byens udsatte boligområder. Planen går bl.a. på at nedrive yderligere 600 familieboliger svarende til ca. ni boligblokke i Gellerup/Toveshøj samt sælge 120 familieboliger svarende til en stor blok.

Derudover skal der opføres ca. 1.600 private boliger og ca. 450 enheder erhverv, og udspillet indeholder desuden en række indsatser i forhold til børn, unge, tryghed og beskæftigelse. Forliget behandles i byrådet onsdag. Den opdaterede helhedsplan skal forhandles med Brabrand Boligforening, der mødes med kommunen den 7. september.

En 24 timers camp, hvor arkitekter, byudviklere og andre fagfolk skal komme med indspark til, hvordan Gellerup og Toveshøj bedst tager de næste udviklingsskridt. En lang række analyser af bl.a., hvor beboerne skal genhuses, hvis deres blokke bliver revet ned.

Med disse initiativer vil Brabrand Boligforening sikre, at, hvad den betegner som en positiv udvikling i området, kan fortsætte. Tiltagene budgetteret til 250.000 kr. kommer efter, at et bredt flertal i Aarhus Byråd før sommerferien indgik et forlig om, at der bl.a. skal nedrives ca. ni blokke svarende til 600 boliger i Gellerup og Toveshøj som følge af regeringens og Folketingets ghettoplan.



»Byrådsflertallets udspil er mangelfuldt og kan ikke stå alene. Derfor vil vi lave en rigtig helhedsplan,« siger Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening.

I en kronik kritiserer boligforeningen byrådet for ikke at have inddraget fagfolk i udviklingen af udspillet, og for blot at lade nedrivningerne diktere byudviklingen. Desuden er borgere og boligforeninger endnu ikke blevet inddraget, og det vækker harme i boligforeningen, der mener, at byrådet har forladt samarbejdslinjen fra den nuværende helhedsplan.

Ifølge Keld Albrechtsen, der var med i forhandlingerne i 2009 og 2010, da borgmesteren hed Nicolai Wammen (S), og da boligforeningen og kommunen blev enige om den første version af helhedsplanen, er tilgangen fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) i dag helt anderledes:

»Wammens projekt var, at vi skulle være sammen om at lave en bydel, som alle kunne få glæde af. For Bundsgaard er signalet, at nu skal hele befolkningen høre, at vi kører bulldozere hen over beboerne.«



Jacob Bundsgaard forstår ikke, at boligforeningen føler sig forbigået og understreger, at situationen er anderledes i dag, hvor der er tale en forlængelse af arbejdet med helhedsplanen i modsætning til for otte-ni år siden, da forvandlingsplanen skulle udvikles helt fra bunden.

Borgmesteren finder det naturligt, at byrådet - med hjælp fra ekspertise i kommunen - har udstukket rammerne, som han betoner omfatter andet end blot nedrivninger, og han påpeger, at boligforeningen snart inddrages i forhandlingerne om den nye helhedsplan.

Borgmester ser ingen grund til flere analyser for at kunne forvandle Gellerup: »Grundlæggende ved vi jo godt, hvad der skal til« Borgmester Jacob Bundsgaard (S) afviser boligforenings kritik af, at byrådet går enegang og har lavet et mangelfuldt udspil.

»Det er meget gavnligt, at Brabrand Boligforening ved præcist, hvor Aarhus Byråd står, og at det insisterer på, at de her forandringer, « siger Jacob Bundsgaard, som konstaterer, at der allerede findes et »hav af analyser«, og at udviklingen i området følges tæt, men han hilser boligforeningens bud på en ny plan velkommen som et bidrag til de kommende drøftelser.