Venstre vil styrke omdiskuteret handicapindsats med millioner

Kritikken af Aarhus Kommunes handicapindsats for børn har med rette været stigende over de seneste fire-fem år.

Sådan motiverer Venstre sit forslag om at afsætte 5 mio. kr. årligt til at ansætte 11 nye medarbejdere i handicapcentret for børn.

»For Venstre handler det om, at vi med rette har nogle forældre, hvor vi kan se, at vi som kommune ikke understøtter dem godt nok. Det gælder både, når vi taler om børnene med handicap og deres forældre, der får afslag på diverse støtteordninger som f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og aflastning,« siger Venstres medlem af social- og beskæftigelsesudvalget, Gert Bjerregaard.

Fejl i afgørelser

Forslaget kommer, efter at to forældre til børn med handicap i JP Aarhus har fortalt om bl.a. fejl i handicapcentrets afgørelser, kæmpe dokumentationskrav til hjemmetræning og lange sagsbehandlingstider, hvor syge sagsbehandlere har fået sager til at gå i stå.

Man kan vælge at vente på, at evalueringen er færdig, men man kan også vælge at geare op nu på det, der virker. Gert Bjerregaard (V), medlem af social- og beskæftigelsesudvalget Man kan vælge at vente på, at evalueringen er færdig, men man kan også vælge at geare op nu på det, der virker.

Siden har Dialoggruppen børn med handicap sendt et åbent brev til samtlige byrådsmedlemmer, hvor 20 anonyme forældre fortæller om udfordringer med handicapindsatsen for børn. Repræsentanter for seks lokale handicaporganisationer var medunderskrivere på brevet.

Ifølge Venstre skal de 11 medarbejdere bruges til at udbrede projektet tættere på familien, som på forsøgsbasis har kørt på børnehandicapområdet siden 2016. Projektet omfatter omkring 10 pct. af familierne til de omkring 2.000 børn tilknyttet handicapcentret, og går ud på, at sagsbehandlerne får færre sager. Det giver mulighed for, at rådgiverne og det øvrige professionelle netværk arbejder meget tæt på barnet og familien.



Paneler og stormøder

»Man kan vælge at vente på, at evalueringen er færdig, men man kan også vælge at geare op nu på det, der virker,« siger Gert Bjerregaard, med henvisning til at projektet skal evalueres i 2019.

»I 1980’erne kunne jeg have bistandsloven i min lomme. I dag skal jeg have en trailer med« Socialrådgiver Søren Møller Petersen hjælper borgere, der har mistet tilliden til systemerne i kommunerne, og som er ophidsede og kede af, at de ikke får den hjælp, som de mener at have brug for.

Den nuværende forsøgsordning koster ca. 5 mio. kr. årligt, så med Venstres forslag vil omkring 20 pct. af familierne tilknyttet handicapcentret for børn blive en del af projektet.

Forkert navn, institution og hospital: Kommunens sagsbehandling af autistisk barn fyldt med fejl Handicapcentret for Børn har lavet fejl i begge målgruppeafklaringer, der er foretaget af Lisbeth Brandt Christensens søn Alexander med infantil autisme.

I begyndelsen af maj kom socialforvaltningen med et udspil til at forbedre kommunens handicapindsats. Forvaltningen vil bl.a. udbrede erfaringer fra tættere på familien, men har ikke peget på at bakke indsatsen op med økonomiske midler. Desuden er der nedsat to brugerpaneler. Der vil blive afholdt årlige stormøder med organisationer, forældre og kommunale medarbejdere. Og der vil blive gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn med handicap i 2018.