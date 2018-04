Forslag om mere økologi i Aarhus ryger i budgetforhandlinger

I Aarhus Kommune er andelen af økologisk mad i kommunens institutioner steget fra 11 pct. til 52 pct. på blot to år. Det er sket på baggrund af en række tiltag, efter kommunen har vedtaget, at 60 pct. af den mad, der serveres i kommunens institutioner, skal være økologisk i år 2020.

Det mål er kommunen nu så tæt på at nå, at SF, EL og R mener, at ambitionsniveauet skal hæves til 70 pct. Et forslag som blev diskuteret på onsdagens byrådsmøde. Konklusionen var, at det skal videre til budgetforhandlingerne, og det ærgrer Radikale Venstre.

”Økologi handler om mad. Økologi handler om bedre forhold for dyr. Økologi handler om en rig og ren natur,” lød det indledningsvis fra Eva Borchorst Mejnertz (R) ved byrådsmødet, inden hun fortsatte:

”Vi så derfor gerne, at forslaget ikke skulle vente til budgetforhandlinger. Der vil uden tvivl være mange, som vil prioritere økologien.”

Borgmesterens Afdeling anbefaler dog, at man venter med at øge målet med yderligere 10 pct., til man har sikret sig, at det er muligt at holde niveauet på 60 pct. Det kræver desuden øgede ressourcer til administration, kompetenceudvikling og fødevareindkøb, lyder det i en vurdering fra Borgmesterens afdeling. Det er Heidi Bang (V) enig i.

”Det er et sympatisk forslag. Men vi vil gerne tilslutte os svaret fra Borgmesterens Afdeling om, at det er for tidligt. Det er godt, hvis det bliver taget med i budgetforhandlingerne. Det er ikke omkostningsfrit, når der skal købes mere økologisk kød,” sagde hun ved byrådsmødet.

Heller ikke i Dansk Folkeparti ser man fordelene ved at hæve målet på nuværende tidspunkt.

”Der tales meget om økologi i de her tider. Men vi skal passe på, det ikke kammer over. Det her er for vidtgående,” lød beskeden fra Knud N. Mathiesen (DF).