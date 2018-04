Bundsgaard: Der kommer en gigantisk regning

Hvis overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med strejke og lockout, kommer Aarhus Kommune ikke til at tjene på konflikten.

Det mener borgmester Jacob Bundsgaard (S), som tværtimod forudser, at regningen efter en strejke og lockout vil blive "gigantisk", da kun to områder - ældreområdet og det specialiserede socialområde - er undtaget for lockout.

»Der vil være en gigantisk regning efterfølgende. Det er et stort beløb, som samfundet mister om dagen, så efter min opfattelse bliver der ikke noget provenue. Der bliver en kæmpe regning at samle op. Min vurdering er, at der ikke kommer et regeringsindgreb. Folketinget skal grundlæggende holde sig ude, og derfor skal man også som politiker lade være med at blande sig i dette, før vi kender afslutningen på forhandlingerne,« sagde Jacob Bundsgaard på onsdagens byrådsmøde.

Her var tre forslag omkring de igangværende overenskomstforhandlinger på dagsordenen. De radikale har bl.a. foreslået, at en nettobesparelse på løn i forbindelse med en eventuel lockout, skal tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder. Pengene skal bruges til at genvinde tilliden.

"Det må aldrig være sådan, at borgerne tænker, at en lockout er et besparelsesredskab. Derfor mener vi, at det eneste rigtige er at tilbageføre eventuelle midler til ramte områder. Og hvis der ikke er noget at føre tilbage, så er det sådan det er,« sagde Eva Borchorst Mejnertz, Det Radikale Venstre.

EL: træk støtten til KL

Et andet forslag kom fra Enhedslisten, som gerne ser, at Aarhus kommune trækker sin støtte til den KL varslede lockout mod de kommunalt ansatte i Aarhus. men det kan Aarhus Kommune ikke, sagde Jacob Bundsgaard.

»Det kan vi ikke,« sagde Jacob Bundsgaard, der understregede, at han foretrækker, at overenskomstforhandlingerne ender med en aftale.

Keld Hvalsø fra Enhedslisten var ikke enig.

»Det er fuldstændig klart defineret, at dette er et anlæg for de kommunale bestyrelser. Og vi kan ikke sende dette ansvar til en privat organisation som KL. Vi mener ikke, at der er hjemmel for, at KL kan smide os ud. Og hvis det så skulle se, så er det en situation, som vi nok kan komme over,« sagde Keld Hvalsø.

Det Konservative Folkeparti havde et forslag om, at byrådet skulle træffe en principbeslutning om, at et evt. provenu, som følge af konflikt på det kommunale arbejdsmarked, ubeskåret anvendes på gældsnedbringelse.

De tre forslag blev sendt videre til behandling i magistraten.

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale, regionale og statslige område genoptages på fredag. Afhængigt af udfaldet kan en mulig storkonflikt træde i kraft fra midten af næste uge.