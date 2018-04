Fagforeninger om budgethul på 275 mio. kr.: Umuligt at skære uden alvorlige konsekvenser

Foruroligende, dybt problematisk og udsigt til voldsomme besparelser med alvorlige konsekvenser.

Sådan lyder kommentarerne fra Trine Quist, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne og næstformand i Aarhus Kommunes samarbejdsforum Fælles MED-udvalget til, at Aarhus Kommune kommer til at mangle 275 mio. kr. i næste års budget.

»Det er skræmmende udsigter, at vi igen skal igennem det, der godt kan ligne en kæmpe sparerunde. Jeg forventer, at det kommer til at betyde voldsomme besparelser. Vi vil gøre vores for at forsøge at minimere skaderne både for medarbejdere og borgere, men jeg kan ikke se, at vi kan komme uden om, at det får alvorlige konsekvenser,« siger Trine Quist.

Som beskrevet onsdag i JP Aarhus kommer Aarhus Kommune til at mangle 275 mio. kr. i budgettet for 2019 og frem. Det er konsekvensen af den aflyste kommunale udligningsreform, som folketingspartierne tirsdag konstaterede, at de ikke kan blive enige om nu.

Hovedårsagen til, at Aarhus Kommune bliver hårdt ramt af den aflyste reform, er, at et stort politisk flertal under budgetforhandlingerne i fjor blev enige om at indskrive en forventet besparelse på 200 mio. kr. om året fra 2019 på beskæftigelsesområdet i budgettet.

De 200 mio. kr. skulle være kommet via den planlagte udligningsreform gennem en forventet rettelse af en – ifølge Aarhus Kommune – systemfejl i kommunernes beskæftigelsestilskud. Udover tabet på beskæftigelsestilskuddet taber Aarhus også på de omlægninger, der gennemføres under alle omstændigheder - reform eller ej. I alt bliver det ca. 275 mio. kr.

Over for JP Aarhus har borgmester Jacob Bundsgaard (S) fastslået, at millionhullet i budgettet skal lappes, og at »der er tale om mange stillinger og dermed ret alvorlige konsekvenser«.

Trine Quist tolker borgmesterens udmeldinger som om, at genopretningen af kommunens økonomi vil koste stillinger. Og det vil udover hendes kommunale kollegaer også ramme borgerne, der vil få en ringere service, mener fællestillidsrepræsentanten.

»Når det er så mange penge, vi taler om, kan jeg ikke se andet end, at det må betyde, at der er ting, vi ikke kan mere som kommune,« siger Trine Quist, der på stående fod ikke har noget bud på, hvordan de 275 mio. kr. kan findes.

Det er Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL, pædagogernes fagforening derimod ikke i tvivl om: Hæv skatten, lyder hendes forslag.

»Odense kunne sætte skatten op, så det kan man vel også i Aarhus? Det vil være mit bud, at man går ud og finder pengene frem for at gå ud at spare mere,« siger formanden, der således henviser til, at Odense Kommune har hævet skatten 0,5 procentpoint i 2017 og yderligere 0,3 procentpoint i 2018.

Ifølge Marianne Gilbert Nielsen er det ikke muligt at slanke velfærdsområderne:

»Der kan ikke skæres mere på institutionsområdet - det er simpelthen en umulighed, og jeg vil tro, at når andre kigger på deres områder, vil de sige det samme.«

Trine Quist forventer, at Fælles MED-udvalget bliver orienteret snarest muligt om kommunens økonomiske situation.

Hun mener, at politikerne på Christiansborg har det overordnede ansvar for Aarhus Kommunes dystre økomiske udsigt, idet de ikke er blevet enige om at rette op på den såkaldte systemfejl i det kommunale beskæftigelsestilskud. Hun konstaterer desuden, at Aarhus Byråd var klar over, at det kunne ske.

»Forligskredsen har jo vedtaget et budget velvidende, at denne joker eksisterende. Så de må nu løfte det ansvar, som de har påtaget sig,« siger hun.

Marianne Gilbert Nielsen er enig i, at der hviler et fælles ansvar på byrådets skuldre. Hun vil ikke klandre forligspartierne for budgetlægningen.

»Det er man vel presset ud i forstået på den måde, at det er svært at gå ud at hente flere penge. Så jeg synes, at det var godt, at de turde at være lidt optimistiske. At der så kommer en regning efterfølgende er bare rigtigt skidt. Men det kunne jo lige så godt have gået den anden vej,« lyder det fra BUPL-formanden.

30 af 31 medlemmer - samtlige partier på nær Nye Borgerlige - af det daværende Aarhus Byråd stod bag budgetforliget, da det blev indgået den 22. september 2017.