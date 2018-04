Procedurefejl har udsæt trafik- og parkeringsplan i Aarhus

Der var opbakning fra et rødt flertal til både den kommende mobilitetsplan og parkeringspolitik i Aarhus Kommune.

Men den endelige vedtagelse af begge punkter, som var til debat på onsdagens byrådsmøde, blev udsat til det næste byrådsmøde om 14 dage.

Årsagen er, at Aarhus Kommune i begge tilfælde har overset at sende planerne til høring i Handicaprådet og i Ældrerådet. Det fik Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance til at kræve en hurtig høringsfase inden de to nye politikker igen behandles af byrådet.

De blå partier er imod både Mobilitetsplanen og forslaget til den nye parkeringspolitik, som bl.a. vil betyde beboerparkering på eksempelvis Trøjborg og forhøjede priser for gadeparkering.

»Det er utilgiveligt, at man ikke har haft sagen til høring i handicaprådet,« sagde Dansk Folkepartis Knud N. Mathiesen, som selv er medlem af Handicaprådet i Aarhus Kommune.

Det er også Almaz Mengesha (LA).

»Man har ikke hørt Handicaprådet. Derfor mener vi, at planen overhovedet ikke er færdigbehandlet nok,« sagde Almaz Mengesha.

Efter en lang debat om mobilitetsplanen, en spisepause på en time og en ny debat også om parkeringspolitik-forslaget, fastslog borgmester Jacob Bundsgaard (S), at de to sager bliver udsat i to uger.

»Man har haft alle muligheder for at blive hørt. Men jeg synes, at der er en vis ret i, at man skal høres. Det gør, at sagerne kommer til at tage lidt længere tid,« sagde Jacob Bundsgaard, der samtidig understregede, at der ved næste behandling af sagen ikke bliver lejlighed til en ny lang debat om mobilitetsplanen.

Stor uenighed

Uenigheden omkring mobilitetsplanen, som skal erstatte den tidligere trafikplan, skyldes bl.a., at den blå blok er bekymret for bilernes muligheder for at komme rundt i midtbyen i fremtiden. Den røde blok mener omvendt, at mobilitetsplanen sikrer klog trafikvækst og bedre bymiljø. Der er afsat 50 mio. kr. til at gennemføre fire hovedindsatser i mobilitetsplanen. Herunder bl.a. terrorsikring af gågaderne og omdannelse af Vesterbro Torv.

»Det er en mobilitetsplan, som er baseret på en Letbane, som ikke er vedtaget. Bilerne skal på færre veje – og spor ændres visse steder fra to til et. Man forsøger at sælge planen til borgerne i midtbyen på, at de får bedre parkering. Det er faktuelt forkert,« sagde byrådsmedlem Heidi Bank (V).

De radikale er omvendt begejstret for de nye trafikplaner.

»Jeg er ekstremt begejstret for mobilitetsplanen. Der er landet en god balance mellem forskellige hensyn. Det skal være fokus på at bevare grønne åndehuller, og mobilitetsplanen er en perlerække af visioner,« sagde Eva Borchorst Mejnertz (R).