De Konservatives byrådsmedlem tager orlov

»Det største, der er sket i mit liv, er, at jeg er blevet far. Vores datter trives, har det godt og nyder tilværelsen,« indleder De Konservatives byrådsmedlem, Marc Perera Christensen, sin facebookopdatering, hvor han forklarer, at han tager to måneders barselsorlov.

Fra maj til og med juni har Marc Perera Christensen både orlov fra sit arbejde som forretningsudvikler i konsulentvirksomheden Indkom og fra Aarhus Byråd, hvor han har siddet siden 2006.

Magistraten behandlede mandag Marc Perera Christensens anmodning om barselsorlov, og byrådet skal tage stilling til anmodningen på næste byrådsmøde den 14. april.

I barselsperioden varetages den konservative repræsentation af partiets 1. suppleant Mette Skautrup.

Marc Perera Christensen fik 3.341 personlige stemmer til kommunalvalget, hvor De Konservative gik fra to til et mandat i Aarhus Byråd.