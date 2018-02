Viceborgmester Fabricius går efter Folketinget

Lidt over tre måneder efter kommunalvalget, hvor Camilla Fabricius blev valgt ind i Aarhus Byråd med 2.543 personlige stemmer - tredjeflest i Socialdemokratiet - meddeler 1. viceborgmesteren og gruppeformanden for S, at hun har ambitioner om en plads i folketinget.

En enig kredsbestyrelse samt partiforeningerne i Aarhus Vest bakker op om Camilla Fabricius' kandidatur for Socialdemokratiet ved næste folketingsvalg, der senest skal afholdes den 17. juni 2019.

»Jeg er utroligt beæret over, at Vestkredsen mener, at jeg er den rigtige kandidat til at tage et mandat i Østjylland, og forhåbentligt være medvirkende til det regeringsskifte Danmark så desperat behøver,« udtaler Camilla Fabricius i en pressemeddelelse.

Borgmester Jacob Bundsgaard mener, at hun vil være en god repræsentant for Aarhus og Østjylland:

»Camilla er et stort aktiv for Aarhus, og det vil hun også være for hele Østjylland. Jeg ved, at hun vil tage vores aarhusianske dagsorden med sig i Folketinget, hvis hun bliver valgt ind og det glæder jeg mig over.«

Opbakningen kandidaturet rækker også ind i Folketinget, hvor Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet mener, at Camilla Fabricius vil være til gavn for en kommende folketingsgruppe:

Vestkredsens endelige valg af folketingskandidat finder sted ved et møde i repræsentantskabet, der skal afholdes i marts.

Camilla Fabricius bor i Viby og er blevet valgt til Aarhus Byråd tre gange for Socialdemokratiet. Efter kommunalvalget i november sidste år blev det spekuleret i, om Camilla Fabricius ville overtage en rådmandspost for S, da hun fik flere personlige stemmer en den hidtidige teknikrådmand, Kristian Würtz.

Kristian Würtz fortsatte dog som rådmand og er i dag politisk leder for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Camilla Fabricius er 47 år, uddannet lærer, og er i dag selvstændig iværksætter. Ud over 1. viceborgmester og gruppeformand for S er hun medlem af Magistraten og formand for kommunens økonomiudvalg.